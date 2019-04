Van der Meijde: ‘Ik heb nog nooit een trainer zo hard horen schreeuwen’

Edgar Davids en Andy van der Meijde speelden in seizoen 2004/05 samen bij Internazionale. Bij i Nerazzurri had het duo destijds te maken met Roberto Mancini, die tussen 2004 en 2008 trainer was in het blauw-zwarte deel van Milaan. Davids en Van der Meijde bewaren weinig warme herinneringen aan Mancini, zo blijkt uit een anekdote die aan tafel bij VTBL gedeeld wordt.

“Bij Inter moet je de dag voor de wedstrijd al in een hotel, dus dan zit je een dag niks te doen. Bij het stadion krijg je dan pas te horen wie er op de tribune zitten en wie op de bank. Edgar moest een keer naar de tribune, dus hij zei tegen Mancini: ‘Laat me dan de volgende keer maar thuis, dan kan ik trainen’. De wedstrijd daarna zat hij weer op de tribune, dus toen pakte hij Mancini even bij zijn hand”, vertelt Van der Meijde, die tussen 2003 en 2005 in het shirt van Internazionale speelde.

“De volgende dag deed Mancini mee op de training. Hij deelde de shirtjes uit en ik zat met Edgar in een team, terwijl Mancini in het andere team zat. Dan kan je wel nagaan wat er gebeurde. Ik heb nog nooit een trainer zo hard horen schreeuwen, hij ging hinkend het veld af”, lacht de oud-aanvaller. Davids stelt dat hij uit de werkwijze van Mancini zijn lessen heeft getrokken. “Want ik heb me voorgenomen om dat als trainer nooit te doen. Ik vond hem weinig respectvol en je moet een groep creëren.”

“Ik heb nooit meegemaakt dat zelfs de basisspelers een hekel aan de trainer hadden. Hij schreef bijvoorbeeld op het bord wie er speelden en dat was het. Dan zit je in de kleedkamer en gaan alleen de basisspelers zich omkleden, de rest zit als kleine kinderen te wachten wie er op de tribune zit. Tien minuten voor het begin kwam dan iemand vertellen wie er op de tribune moesten zitten”, vervolgt de oud-middenvelder, die verder uitkwam voor onder meer Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona en Tottenham Hotspur.

“Als je de opstelling geeft en duidelijk zegt wie er op de bank zitten, kan je je daar ook op instellen. We hadden al een keer tegen hem gezegd dat dit niet de manier is. Hij ging maar door. Op gegeven moment was hij een beetje bijdehand. Hij vond zichzelf ook de beste speler van de selectie, ik dacht dat hij een grap maakte. Maar hij was serieus”, besluit Davids. Hij hield het slechts een seizoen vol bij Internazionale en vertrok daarna naar Tottenham Hotspur.