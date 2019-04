‘Ik ben blij dat hij dat masker op deed, hij kan het nu als loser dragen’

Watford bereikte zondag dankzij een 3-2 zege ten koste van Wolverhampton Wanderers de finale van de FA Cup. Raúl Jiménez bracht the Wolves na een uur spelen nog op een 0-2 voorsprong en vierde dit door een Mexicaans worstelmasker over zijn hoofd te trekken. Door een rake strafschop van Troy Deeney kwam Watford vlak voor tijd nog op 2-2, waarna the Hornets in de verlenging afrekenden met Wolverhampton.

Deeney moet na afloop lachen om de manier van juichen van Jiménez. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog niet had gezien. Iets in me wil nu iets gemeens erover zeggen, maar dat ga ik niet doen. Ik ben blij dat hij dat masker op deed, hij kan het nu als loser dragen. Geniet van het masker, wij hebben de overwinning”, geeft Deeney te kennen in gesprek met BeIN Sports. “Begrijp me niet verkeerd, hij is een topspeler. Hij speelde heel goed, vult de spitspositie op zijn eigen manier in.”

“Ik heb dat gedoe met het masker niet gezien. Misschien was dat achteraf ook maar goed, want ik had volledig uit mijn stekker kunnen gaan. Ik denk dat je dat soort dingen moet doen als je weet dat je een wedstrijd gaat winnen”, vervolgt de dertigjarige spits van Watford. Deeney bleef in de blessuretijd koel vanaf de strafschopstip en dwong daarmee een verlenging af. “Je zou zeggen dat je daar cojones voor nodig hebt, niet waar?”

“Bij een 0-2 achterstand zouden veel teams het hebben laten lopen, maar we bleven gaan. Die kleine man (Gerard Deulofeu, red.) kwam erin, we lieten een beetje magie zien en verder hebben we vooral hard gewerkt. We hebben nog ruimte om te groeien, want we zijn niet de nummer zeven van de Premier League. Voor mij is het alleen maar zaak om zolang mogelijk een contract te krijgen, met al die jonge jongens die erbij blijven komen. Als iemand kijkt, ik zou graag een nieuw contract willen”, besluit Deeney met een knipoog. Watford neemt het in de finale van de FA Cup op tegen Manchester City.