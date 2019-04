‘Ik kan helaas niet vertellen wat er op 31 augustus bij Real Madrid is gebeurd’

Fábio Coentrao speelt sinds afgelopen zomer weer voor de club waar het voor hem allemaal begon: Rio Ave. De nog altijd maar 31-jarige Portugees is bij de middenmoter verzekerd van speeltijd en wordt op tal van posities ingezet, van linksback tot rechtsbuiten. Coentrao is blij weer thuis te zijn, maar lijkt minder tevreden te zijn over de manier waarop hij Real Madrid na een dienstverband van zeven seizoenen moest verlaten.

“Er zijn aan het begin van het seizoen veel dingen gebeurd”, verwijst Coentrao in gesprek met A Bola over de voorbereiding van Real Madrid op het huidige seizoen. "Als ik kon vertellen wat er allemaal op 31 augustus bij Real Madrid is gebeurd, zouden jullie weten wat ik allemaal heb moeten doorstaan. Ik zou er graag over willen praten, maar helaas kan ik daar niets over vertellen.” Het lijkt er zodoende op dat de verdediger een transfervrije status werd gegund, tegen strikte voorwaarden.

Real Madrid kwam op 1 september alleen met een bericht dat het nog een jaar doorlopende contract met Coentrao was ontbonden. Hij zette zijn handtekening onder een eenjarig contract met Rio Ave, de club waar hij zijn loopbaan begon. Een opmerkelijke overstap voor de back, die in 2011 voor dertig miljoen euro van Benfica naar Real Madrid was gegaan. In de Spaanse hoofdstad kwam hij, mede door blessureleed, alleen in de eerste twee jaar redelijk veel aan spelen toe. Hij werd de voorbije jaren aan AS Monaco en Sporting Portugal uitgeleend.

“Ik heb een mooie loopbaan achter de rug, met veel prijzen. Ik heb voor de beste clubs ter wereld gespeeld”, verzekert Coentrao, die tot 52 A-interlands voor Portugal kwam. “Nu speel ik weer thuis en daar ben ik blij om. Ik kijk niet naar het verleden en waar ik had kunnen spelen. Ik speel nu hier en ik wil de club helpen om op het allerhoogste niveau actief te blijven.”