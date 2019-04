Stam tipt Ajax, PSV en Feyenoord: ‘Ik denk dat hij daar goed genoeg voor is’

Younes Namli steekt de laatste tijd in een uitstekende vorm en was in de door PEC Zwolle met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard goed voor een doelpunt en een assist. De 24-jarige Deense aanvallende middenvelder wordt steeds vaker in verband gebracht met een vertrek uit het MAC3PARK Stadion en trainer Jaap Stam denkt dat Namli klaar is voor een traditionele topclub.

“Dat zou kunnen, maar je bent afhankelijk van de mogelijkheden die zich voordoen”, geeft Stam te kennen in gesprek met de Stentor. De oefenmeester, die vanaf komende zomer aan de slag gaat bij Feyenoord, is van mening dat Namli niet zou misstaan bij Ajax, PSV of de Rotterdammers. “Ik weet niet hoe Younes er zelf in staat, maar ik denk dat hij daar goed genoeg voor is. In de top speel je met nog betere spelers om je heen en een speler als hij kan dan nog beter renderen.”

“Ik weet dat ik een hoger niveau aankan”, zegt Namli zelf. Zijn huidige contract bij PEC Zwolle loopt nog tot medio 2020. In een eerder stadium was de Deen dicht bij een transfer naar het Italiaanse Genoa. “Ik wil vooral zo goed mogelijk spelen voor Zwolle en dan zien we het wel. Ik heb ambities. Vorig jaar was ik dichtbij een transfer. Toen hebben we besloten te blijven en dat blijkt nu goed gelukt. Ik weet dat ik een hoger niveau aankan.”

Namli speelde dit seizoen totaal 31 wedstrijden voor PEC Zwolle, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 9 assists. Door Stam wordt de Deen, die door de Zwollenaren in 2017 werd overgenomen van sc Heerenveen, hoofdzakelijk gebruikt als aanvallende middenvelder. Voor de winterstop acteerde Namli bij PEC nog als vleugelaanvaller, een positie die hij ook vorig seizoen vaak bekleedde.