Kritiek op ‘zoete broodjes’ bij PSV: ‘Het geeft de spelers een excuus’

Na de zeperd bij Vitesse (3-3) heeft PSV de strijd om de landstitel niet meer in eigen hand. Sinds de winterstop is het verval enorm en morst de ploeg van Mark van Bommel buiten Eindhoven veel te veel punten. In de optiek van Valentijn Driessen lijken de voetballers van de regerend landskampioen ‘getuige het goedpraatgedrag van spelers en trainers’ niet te beseffen dat de landstitel aan Ajax verspeeld dreigt te worden.

Driessen vindt het opmerkelijk dat het ‘niet knettert’ bij PSV na het weggeven van de toch enigszins comfortabele voorsprong op Ajax. “Ze blijven bij PSV grossieren in obligate, oppervlakkige, elkaar sparende zoete broodjes”, vertelt de chef voetbal van De Telegraaf maandag in zijn column in het dagblad. “Spelers en trainers kruipen lekker knus bij elkaar en wiegen elkaar als het ware allemaal in slaap. De PSV’ers bewaren liever de goede vrede in plaats van elkaar eens flink de waarheid te vertellen.”

Driessen wijst erop dat de spelersgroep ‘een etterbak als de speler Van Bommel’ ontbeert en dat het harmoniemodel niet meer werkt bij het zogenaamd onverstoorbare PSV. Het wegkijkmodel is dodelijk in topsport, zo benadrukt de journalist. “Het geeft spelers een excuus om zich achter te verschuilen en dat doen de PSV’ers met holle frasen over het bewaren van rust en het uitspreken van vertrouwen in elkaar. Tot vervelens toe en zonder resultaat.”

“Continu wordt alles vergoelijkt, en geforceerd een beeld geschetst dat het allemaal goedkomt en de druk de PSV’ers niet raakt.” Driessen pleit dan ook voor een conflictmodel in Eindhoven, als Van Bommel de negatieve prestatiespiraal zal willen doorbreken. “Van de spelers hoeft Van Bommel weinig te verwachten. Zij confronteren en corrigeren elkaar nauwelijks bij fouten. Die apathie is zichtbaar als je beelden ziet van PSV’ers bij tegenslag. Bijna niemand trekt z’n mond open. De hoofden gaan omlaag en stilzwijgend zoekt iedereen zijn positie op. Volhardt PSV in goedpraten en wegkijken, dan kan de landstitel sowieso worden vergeten.”