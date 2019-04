PSV vergeet titelstrijd van 2015/16 niet: ‘Ik denk niet dat Ajax alles wint’

PSV voerde de competitie vanaf speelronde één aan, maar door de remise van zondag in Arnhem tegen Vitesse is de voorsprong geheel verdampt. Daags na de 1-4 zege van Ajax bij Willem II remiseerde het team van Mark van Bommel in GelreDome: 3-3. De bekende oorlogstaal klinkt alweer uit de kelen van de spelers en trainer.

“We zijn niet boos op elkaar geworden in de kleedkamer. We kunnen niemand verwijten dat hij er niet alles aan doet”, verzekert Luuk de Jong maandag in De Telegraaf. De aanvaller annex captain is de voorlaatste titel met PSV in 2016, toen Ajax op de laatste speeldag tegen alle verwachtingen in gelijkspeelde bij De Graafschap, natuurlijk niet vergeten. “Er kan nog zoveel gebeuren.”

“Kijk alleen maar naar de laatste vijf wedstrijden, de voorbije weken”, zegt de topscorer van de Eredivisie. “Ik heb gekkere dingen meegemaakt en denk niet dat Ajax alles wint. We moeten nu niet in de war raken.” Het verval van PSV sinds de winterstop is in de cijfers terug te zien. De Eindhovenaren haalden in de eerste seizoenshelft gemiddeld 2,82 punten. In de twaalf duels daarna lag dat moyenne op 1,92.

De balans van PSV in uitduels in 2019 is beneden peil voor een titelkandidaat; alleen de uitduels met Excelsior en VVV-Venlo leverden drie punten op. PSV heeft met De Graafschap en ADO twee thuisduels voor de boeg om zich te herpakken. “We zullen veel doelpunten moeten gaan maken, ja.” PSV heeft immers negen goals minder dan Ajax. “Natuurlijk hebben we nog vertrouwen in het kampioenschap. Anders kun je beter nu al stoppen”, benadrukt De Jong.

Van Bommel maakt zich naar eigen zeggen altijd zorgen, ook na een zege. Hij wijst erop dat de Eindhovenaren kansen blijven creëren. “We staan nu in punten gelijk met Ajax, maar het kan volgende week weer anders zijn. We geven nog steeds heel weinig weg. Nu zit het soms misschien net tegen, al is het natuurlijk ook niet zo dat we voor de winterstop alle wedstrijden met geluk wonnen.”