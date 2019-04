Van der Sar: ‘Op gegeven moment zei mijn vrouw: ‘moet je buiten kijken’’

Edwin van der Sar kijkt uit naar de dubbele ontmoeting tussen Ajax en Juventus in de kwartfinales van de Champions League. Het betekent voor de oud-doelman en algemeen directeur van de Amsterdammers een weerzien met de club waar hij tussen 1999 en 2001 onder contract stond. Juventus eindigde destijds tweemaal als tweede en Van der Sar haalde naar eigen zeggen niet het niveau dat hij van zichzelf moest halen. “En voor het team. Daarom is de periode in Turijn in mijn ogen een desillusie geworden.”

Van der Sar kan zijn verblijf in Italië desalniettemin goed relativeren. “Turijn is een mooie stad. En het was ons eerste buitenlandse avontuur als gezin. Mijn zoon is er naar school geweest en heeft er Italiaans geleerd. Natuurlijk is het zonde hoe het gelopen is, maar bijna iedere voetballer heeft in zijn carrière wel een club of periode waarbij het niet lukt. Dat was Juventus voor mij”, vertelt de voormalig Oranje-international, die nadien voor Fulham en Manchester United uitkwam, via de officiële kanalen van Ajax.

Van der Sar genoot elke dag van datgene wat ploeggenoot Zinédine Zidane op het veld liet zien. “Hoe hij voetbalde, dat was ongekend. Zo makkelijk. En bovendien een heel normale gast. Had altijd een ‘spijkerbroekkie’ aan, wit Levi’s-shirt en een paar Stan Smith’s van adidas.” Van der Sar ervoer dat de fascinatie voor voetballers in het Zuid-Europese land groot is. “Ik ging een keer winkelen in Milaan met mijn vrouw. Op gegeven moment zei ze: ‘moet je buiten kijken’”, vertelt Van der Sar als anekdote.

“Stond er veertig man voor de etalage om te kijken wat ik aan het passen was. En vervolgens werd er geklapt en geapplaudisseerd toen we de winkel uitkwamen. Dat zijn heel andere dimensies. En dan ben ik uiteraard geen Cristiano Ronaldo of Gianluigi Buffon”, benadrukt Van der Sar. “De adoratie is hoog in Italië. Tegelijkertijd kan er ook afbreuk zijn. Als je verliest, is de kritiek ook veel harder.”