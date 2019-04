Fulham kan Chinees bod van 55 miljoen euro verwachten

Ivan Rakitic heeft ingestemd met een zomerse transfer naar Juventus. De middenvelder weet al dat zijn contract met Barcelona tot medio 2021 niet zal worden verlengd en wil graag in Italië aan de slag. (Diverse Italiaanse media)

De aanvaller kan 350.000 euro per week gaan verdienen, terwijl Fulham een bod van 55 miljoen euro tegemoet kan zien.

(The Sun)