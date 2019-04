Choupo-Moting schuldbewust na bizar moment: ‘Het spijt me zeer’

Eric Maxim Choupo-Moting heeft het boetekleed aangetrokken na de mislukte kampioenswedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Strasbourg. De koploper van de Franse competitie had zondagavond op eigen veld aan een overwinning genoeg om de landstitel definitief veilig te stellen, maar faalde, mede door een enorme misser van Choupo-Moting, in die opzet.

De international van Kameroen verscheen aan de aftrap doordat sterspeler Kylian Mbappé op de bank begon en zette PSG met een vroeg doelpunt nog wel op het juiste spoor. Vlak na de gelijkmaker van Strasbourg belandde Choupo-Moting echter in een nachtmerrie: hij voorkwam op de doellijn van Strasbourg een zeker doelpunt van nota bene teamgenoot Christopher Nkunku.

Choupo-Moting geeft na afloop voor de camera van Canal+ aan dat hij had gerekend op een voorzet van Nkunku. "Vervolgens dacht ik dat de verdediger van Strasbourg de bal nog weg zou werken. Toen twijfelde ik of ik de bal nog wel moest aanraken, omdat ik misschien buitenspel zou staan. Alles ging heel snel en uiteindelijk raakte ik de bal nog aan en raakte de bal de paal."

"Het is heel erg jammer, want ik denk dat de inzet van Nkunku er vanzelf in was gegaan. Het spijt me zeer, maar we moeten doorgaan en ons hoofd omhoog houden", baalt Choupo-Moting. Door het gelijkspel moet PSG nog minimaal één week wachten voordat de titel gevierd kan worden: volgende week zondag kan in de uitwedstrijd tegen nota bene achtervolger Lille alsnog een toereikend gat worden geslagen.