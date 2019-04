Van Hooijdonk vol lof: ‘Het positiespel is van een uitzonderlijk hoog niveau’

Pierre van Hooijdonk denkt dat Ajax er woensdagavond in het eerste duel met Juventus in de kwartfinales van de Champions League goed aan doet om van eigen kracht uit te gaan. De oud-spits annex analist is zondagavond bij Studio Voetbal lovend over met name het positiespel van de Amsterdammers.

Van Hooijdonk stelt dat Ajax vertrouwen kan putten uit de wedstrijden die het eerder dit seizoen speelde in de Champions League tegen onder andere Bayern München en Real Madrid. "Als Ajax weer in staat is om de tegenstander kapot te spelen, dan zijn ze ook in staat om van Juventus te winnen over twee wedstrijden", is de analist overtuigd.

"Als je het positiespel beheerst wat Ajax op dit moment beheerst, dat is echt van uitzonderlijk hoog niveau. Als je dat op de dag zelf kunt halen, kun je het iedereen heel erg moeilijk maken", vervolgt Van Hooijdonk, die wel benadrukt dat veel zal afhangen van het meespelen van Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette van Juventus liep ongeveer twee weken geleden in het EK-kwalificatieduel met Servië een hamstringblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.

Italiaanse media verwachten dat Ronaldo woensdag in de Johan Cruijff ArenA gewoon van de partij zal zijn. "Maar ik verwacht niet dat hij speelt", zegt Van Hooijdonk. "Als je een hamstringblessure hebt, staan daar een paar weken voor. Het risico dat je loopt als je in Amsterdam geblesseerd raakt, dan mis je ook de return."