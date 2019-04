‘Ajax maakt een grote kans, wij kregen heel veel ruimte tegen Juventus’

Ajax kan zich na de ruime overwinning op Willem II (1-4) volledig gaan richten op de eerste ontmoeting met Juventus, woensdagavond in de kwartfinales van de Champions League. De Italiaanse grootmacht is voor velen de favoriet om door te bekeren, maar Mitchell Dijks acht Ajax allesbehalve kansloos in het tweeluik.

Dijks speelde dit seizoen als speler van Bologna al driemaal tegen Juventus: tweemaal in de Serie A en één keer in het Italiaanse bekertoernooi. "Ajax maakt een grote kans", laat de 26-jarige linkerverdediger zondagavond telefonisch weten aan VTBL. "Wij hebben de laatste keer tegen Juventus gespeeld en wij kregen heel veel ruimte."

Dijks stelt dat de speelstijl van Juventus, dat zaterdag met een 2-1 overwinning op AC Milan een prima generale kende, Ajax goed zal liggen. "In Italië is het vaak zo de teams heel snel inzakken. Je kunt heel snel tussen de linies spelen. Als Ajax zo speelt als tegen Real Madrid, maken ze een hele grote kans", denkt de back, die afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar Bologna.

Dijks komt bij de Italiaanse laagvlieger regelmatig aan spelen toe: hij deed in 19 van de mogelijke 30 competitiewedstrijden mee, waarvan 17 keer als basisspeler. Bologna zal overigens nog wel alle zeilen moeten bijzetten om lijfsbehoud veilig te stellen: de ploeg van trainer Sinisa Mihajlovic staat momenteel onder de rode streep, al kan de nummer zeventien Empoli maandagavond worden gepasseerd bij een overwinning op Chievo.