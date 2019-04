Martin Ödegaard: ‘We hadden vandaag de winst verdiend’

De ontmoeting tussen Vitesse en PSV eindigde zondag in een spectaculair gelijkspel (3-3). Martin Ödegaard was aan de Arnhemse zijde een van de doelpuntenmakers en na afloop van het duel tegen PSV verscheen de aanvaller voor de camera van Voetbalzone. Hij vertelde in dat gesprek onder meer dat de Arnhemmers recht hadden op meer en dat de scheidsrechter niet bepaald in hun voordeel floot.

