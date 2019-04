Van Bommel verantwoordelijk gehouden: ‘Dat heeft PSV de das omgedaan’

Ruim een week geleden stond PSV nog vijf punten los aan kop in de Eredivisie, maar na de nederlaag van vorig weekend tegen Ajax (2-1) en het gelijkspel van zondag bij Vitesse (3-3) hebben de Eindhovenaren de koppositie op doelsaldo moeten overdragen aan Ajax. Youri Mulder houdt Mark van Bommel grotendeels verantwoordelijk voor de inzinking van PSV.

De analist is met name kritisch op de manier waarop Van Bommel vorige week de uitwedstrijd tegen Ajax benaderde. De trainer van PSV koos voor een betrekkelijk behoudend middenveld, bestaande uit Jorrit Hendrix, Pablo Rosario en Michal Sadílek. Daardoor was bijvoorbeeld Gastón Pereiro bankzitter in de Johan Cruijff ArenA

"Ze verliezen met die drie defensieve middenvelders, een beetje door angst ingegeven", blikt Mulder zondagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport terug op de nederlaag van PSV tegen Ajax. Pereiro kon zondag tegen Vitesse weer rekenen op een basisplaats en speelde volgens de oud-spits een ‘enorm slechte wedstrijd’ in Arnhem.

Toch vindt Mulder dat Pereiro meer krediet verdient. "Daarvoor was dat middenveld gewoon goed. Waarom ineens die greep naar die drie middenvelders?", vraagt hij zich hardop af. "Dat heeft ze de das omgedaan, denk ik. Je krijgt dan de angst. Het voetbal is er dan uit."