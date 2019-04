Pasveer oneens met penalty: ‘Daarom ging hij voor mij en niet voor de bal’

Vitesse speelde zondagmiddag in eigen stadion met 3-3 gelijk tegen PSV. De Eindhovenaren kregen in Arnhem twee strafschoppen, waarvan de eerste veroorzaakt werd door doelman Remko Pasveer. De 35-jarige sluitpost is van mening dat de bal niet geheel terecht op de stip werd gelegd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

“Voor mijn gevoel sprong hij over mijn lichaam heen. Hij zoekt mij op met zijn rechterbeen. Ik lag al in de weg. Daarom ging hij voor mij en niet voor de bal. Ik vond het geen penalty”, zegt Pasveer in gesprek met FOX Sports. Vitesse gaf tot drie keer toe een voorsprong weg tegen PSV. “Als je drie keer voorkomt moet je winnen. Natuurlijk ben ik over mijn eigen optreden wel heel erg bij. Dat is logisch, maar je wil hier graag drie punten pakken.”

Thulani Serero opende na dertien minuten spelen de score in Arnhem. “Ik denk dat we hadden moeten winnen. We wilden aanvallen. We bleven gaan, tot het einde. Het was een geweldige wedstrijd”, geeft Serero te kennen tegenover het ANP. Door de remise nam zijn oude club Ajax de koppositie over van PSV. “We speelden voor onszelf, maar ik ben blij voor Ajax. Ik heb het daar goed naar mijn zin gehad en de fans gaven mij altijd een warm welkom.”

Serero geeft aan de invloed van de videoscheidsrechter soms ‘mentaal moeilijk’ kan zijn. “In het veld vroegen we de scheidsrechter ook waarom hij de ene keer niet naar de kant ging om beelden te bekijken en de andere keer wel. De trainer zei in de rust dat we niet te veel aandacht moesten geven aan de scheidsrechter. Helaas zat een overwinning er net niet in”, stelt de middenvelder. Pablo Rosario vindt het tegenover het Eindhovens Dagblad lastig om te zeggen waarom PSV het zo moeilijk had in Arnhem.

“Als je dat wist, kom je niet drie keer op achterstand. Aan de andere kant is het goed dat we steeds weer terugkomen, je krijgt toch elke keer een tik dat je achterkomt. Dat toont de weerbaarheid van ons, we blijven er altijd in geloven”, aldus Rosario, die een gele kaart kreeg tijdens de wedstrijd tegen Vitesse. “Je moet wat slimmer zijn, maar ik denk niet dat ik met de rem erop heb gespeeld. Er was daarna ook niet veel aan de hand, het publiek maakte er een beetje meer van dan dat het was.”