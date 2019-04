Zondag, 7 April 2019

Robben praat met mogelijke nieuwe club in Canada

Chelsea en Real Madrid lijken een deal te bereiken inzake Eden Hazard. De Londenaren blijven echter vasthouden aan de vraagprijs van circa 115 miljoen euro. (The Independent)

Marco Giampaolo lijkt de nieuwe hoofdtrainer van AS Roma te worden. De huidige coach van Sampdoria moet de opvolger worden van Claudio Ranieri, die momenteel als interim-trainer werkzaam is in het Stadio Olimpico. (Corriere dello Sport)

Arjen Robben zou een avontuur in de Major League Soccer de voorkeur geven boven een langer verblijf in Europa. Toronto FC is momenteel met de vleugelaanvaller in gesprek over een dienstverband in de Amerikaanse competitie. (Calciomercato)

Borja Mayoral wordt dit seizoen door Levante gehuurd van Real Madrid. De Koninklijke is bereid om de spits definitief naar de club uit Valencia te laten vertrekken, aangezien zijn speelkansen in Madrid beperkt zijn. (AS)

Scouts van Internazionale waren vrijdagavond aanwezig bij het duel tussen Girondins de Bordeaux en Olympique Marseille. Naast de verhuurde Yann Karamoh volgde de Italiaanse afvaardiging Florian Thauvin met bovengemiddelde aandacht. (Foot 365)