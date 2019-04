Sevilla-trainer Joaquín Caparrós lijdt aan chronische leukemie

Joaquín Caparrós lijdt aan chronische leukemie, zo heeft de 63-jarige oefenmeester van Sevilla na de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Real Valladolid bekend gemaakt. Enkele weken geleden is de ziekte bij de interim-trainer van los Rojiblancos geconstateerd. Caparrós laat weten dat zijn ziekte hem er niet van weerhoudt om zijn werk bij Sevilla te blijven doen.

“Het heeft geen invloed op mijn werk, ik ga gewoon door met mijn leven. Op dit moment word ik niet behandeld, ik wil blijven genieten van mijn werk. Ik ben heel dankbaar dat de club mij de mogelijkheid geeft om mijn werk te blijven uitvoeren”, zo tekenen verschillende Spaanse media op uit de mond van Caparrós, die het nieuws op de persconferentie na afloop van het duel met Real Valladolid aan de zijde van sportief directeur Monchi en voorzitter José Castro Carmona bekend maakte.

Caparrós is sinds half maart de trainer van Sevilla, nadat hij de ontslagen Pablo Machín tot het einde van het seizoen opvolgde. De Spanjaard was al bij los Rojiblancos werkzaam als sportief directeur, de functie die sinds kort weer bekleed wordt door Monchi. Onder het bewind van Caparrós wist Sevilla drie van de laatste vier competitiewedstrijden te winnen, waardoor men momenteel de vijfde plaats in LaLiga bezet.

De oefenmeester heeft nu tot het einde van het seizoen een contract als trainer van Sevilla, waar hij eerder tussen 2000 en 2005 werkte. Caparrós werkte verder voor onder meer Villarreal, Deportivo La Coruña, Athletic Club, Levante, Granada en Osasuna.