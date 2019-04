Inter, Atalanta en Lazio verzuimen belangrijke stap naar CL-ticket te zetten

Internazionale heeft Atalanta Bergamo op afstand gehouden in de strijd om een plaats in de top vier van de Serie A. I Nerazzurri speelden in eigen stadion met 0-0 gelijk tegen de nummer vijf van de Italiaanse competitie. Lazio houdt een ticket voor de groepsfase van de Champions League in het vizier door een laat gelijkspel tegen Sassuolo: 2-2.

Internazionale - Atalanta 0-0

Bij Atalanta stonden Marten de Roon en Hans Hateboer aan de aftrap, terwijl Robin Gosens op de reservebank zat en de geblesseerde Stefan de Vrij bij Internazionale ontbrak. De veelbesproken Mauro Icardi kreeg van Inter-trainer Luciano Spalletti andermaal een basisplaats. In de beginfase waren de grootste mogelijkheden voor de thuisploeg, via onder meer Matías Vecino, Mauro Icardi en Ivan Perisic. De bezoekers uit Bergamo deden in de eerste helft van zich spreken via Josip Ilicic en Alejandro Gómez.

Ook na rust vielen er over en weer kansen te noteren, bijvoorbeeld toen de ingevallen Radja Nainggolan op Atalanta-doelman Pierluigi Gollini stuitte. Het duel tussen Internazionale en Atalanta kreeg uiteindelijk geen winnaar, waardoor i Nerazzurri nog altijd de nummer drie van de Serie A zijn. Atalanta staat momenteel in punten gelijk met nummer vier AC Milan, dat zaterdagavond met 2-1 verloor van Juventus. Atalanta en AC Milan hebben een achterstand van vijf punten op Internazionale.

Lazio - Sassuolo 2-2

De achterstand van Lazio op de Champions League-plaatsen bedraagt na de remise tegen Sassuolo drie punten. In het Stadio Olimpico kwamen de Romeinen vroeg in de tweede helft op voorsprong, dankzij een rake strafschop van Ciro Immobile. Vier minuten later bracht Rogerio Sassuolo op gelijke hoogte. Door een treffer van Domenico Berardi, vlak voor tijd, leken i Neroverdi met een overwinning uit Rome te gaan vertrekken. In blessuretijd bezorgde Senad Lulic Lazio nog een punt, door de 2-2 aan te tekenen.