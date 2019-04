Dumfries over Martin Ödegaard: ‘Die begrijpt er niet zoveel van denk ik’

PSV speelde zondagmiddag gelijk tegen Vitesse en zag Ajax de eerste plek in de Eredivisie overnemen. Denzel Dumfries van PSV verscheen na afloop bij verslaggever Justus Dingemasne voor de camera van Voetbalzone en was onder meer kritisch op scheidsrechter Serdar Gözübüyük en de mening van Martin Ödegaard. Desalniettemin sprak hij na het puntverlies zijn vertrouwen uit in de titel met de woorden 'wij gaan dit niet meer weggeven'.

