Janmaat mag zich na krankzinnig slot opmaken voor finale tegen Man City

Watford heeft zondagavond op Wembley ten koste van Wolverhampton Wanderers de finale van de FA Cup bereikt. Het team van manager Javi Gracia leek na een uur spelen op sterven na dood, maar wist in het laatste kwartier van de officiële speeltijd toch nog een 0-2 achterstand weg te poetsen. In de aansluitende verlenging trokken the Hornets uiteindelijk aan het langste eind dankzij een doelpunt van Gerard Deulofeu: 3-2. Daardoor mag de werkgever van Daryl Janmaat zich gaan opmaken voor een finale tegen Manchester City.

Watford begon in Londen met ex-PSV'er Heurelho Gomes onder de lat en de doelman moest binnen de minuut bijna vissen. Jonny Castro krulde bal richting de rechterhoek, maar zag zijn poging net naast het doel van de Braziliaan belanden. Wolverhampton was vervolgens de betere ploeg, maar tot grote kansen leidde dat niet. João Moutinho probeerde gevaar te stichten via vrije trappen, die door the Hornets steeds onschadelijk werden gemaakt. De grootste mogelijkheid was aan de overkant voor Watford. Troy Deeney vond ploeggenoot Andre Gray, maar hij volleerde in kansrijke positie over.

Een slordig moment in de achterhoede van Watford leverde Wolverhampton negen minuten voor rust de voorsprong op. De verdediging van Gomes stond te slapen bij een kort genomen hoekschop en bij de tweede paal wist Matt Doherty raak te koppen: 0-1. Vervolgens mochten the Wolves Conor Coady bedanken dat hij vlak voor rust bij de les was. De verdediger voorkwam een doelpunt van Gray, die zijn schot vlak voor de lijn geblokt zag worden door Coady. In het tweede bedrijf had de ploeg van manager Javi Gracia veel moeite met de handige Jota, die namens Wolverhampton voor veel gevaar zorgde.

Halverwege de tweede helft kwam de promovendus op 0-2. Een slim genomen vrije trap van Moutinho werd door Doherty keurig bij Raúl Jiménez neergelegd en de Mexicaan knalde, na een fantastische aanname met de borst, hard raak. Met de komst van aanvaller Gerard Deulofeu probeerde Watford zich terug te vechten in de wedstrijd en dat lukte. Met een fantastische krul bracht de Spaanse aanvaller de spanning terug. Daar leek het bij te blijven voor Watford, maar diep in de blessuretijd dwong de ploeg alsnog een verlenging af. Na een overtreding op Deeney ging de bal op de stip en de aanvalsleider benutte zelf het buitenkansje: 2-2.

Watford begon zo met een overweldigend gevoel aan de verlenging en wist daarin na veertien minuten spelen het verschil te maken. Deulofeu combineerde met Gray, waarna de Spaanse aanvaller het strafschopgebied van Wolverhampton binnenstormde en uiteindelijk met een uithaal in de verre hoek uitgroeide tot matchwinner. Janmaat viel daarna nog in bij Watford en mag zich zodoende gaan opmaken voor de finale van de FA Cup.