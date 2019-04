Slutsky woedend op ‘slechtste scheidsrechter ter wereld’: ‘Arrogant, egoïstisch’

Vitesse speelde zondagmiddag in eigen huis met 3-3 gelijk tegen PSV, dat door de remise de koppositie in de Eredivisie kwijt is. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had een hoofdrol in Arnhem, waar hij de bezoekers twee strafschoppen gaf. Leonid Slutsky, trainer van Vitesse, is na afloop woedend op Gözübüyük, die hij in gesprek met FOX Sports ‘de slechtste scheidsrechter ter wereld’ noemt.

“Hij heeft de momenten niet gekeken, omdat hij geen gebruik maakt van de VAR. Waarom gebruiken we een VAR? Hij heeft nu al drie keer op rij dezelfde fout gemaakt”, begint Slutsky zijn relaas. Gözübüyük werd naar door de videoscheidsrechter naar de kant geroepen nadat hij een strafschop aan Vitesse had gegeven wegens gevaarlijk spel van Gastón Pereiro, waarna hij zijn beslissing besloot terug te draaien. “Ik maak me normaal gesproken nooit druk om de scheidsrechter.”

“Alle scheidsrechters zijn van topniveau, zijn heel open, lachen en geven me een hand. Hij zegt nooit gedag, schudt geen handen en geeft geen antwoord op mijn vragen over zijn gebruik van de VAR”, vervolgt de Russische oefenmeester over Gözübüyük. “Hij is arrogant, te egoïstisch. Hij denkt dat hij God is en alle 21.000 mensen in het stadion naar hem komen kijken. Maar zo werkt het niet, want hij is als een ober. De spelers zijn het belangrijkst, hij is maar een scheidsrechter.”

“Mensen zoals hij kom je in Nederland niet tegen, die geen handen geven, niet gedag zeggen en hun fouten niet uitleggen. Wat mij betreft is hij echt de slechtste scheidsrechter ter wereld”, besluit Slutsky zijn verhaal. Door de puntendeling met PSV is Vitesse momenteel de nummer zeven van de Eredivisie, met twee punten achterstand op Heracles Almelo. De ploeg van Slutsky neemt het volgende week zondag in De Galgenwaard op tegen FC Utrecht.