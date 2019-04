De Boer licht uitblinker bij Vitesse - PSV uit: ‘Het was genieten, ongelofelijk’

Martin Ödegaard blonk zondag uit namens Vitesse in de thuiswedstrijd tegen PSV. De Noorse middenvelder speelde een uitstekende wedstrijd en bekroonde dat na een klein uur voetballen met een fraai doelpunt. Ronald de Boer en Arnold Bruggink hebben genoten van het spel van Ödegaard.

"Het was genieten, ongelofelijk", zo steekt De Boer van wal bij FOX Sports. De analist haalt een fraaie passeeractie van Ödegaard aan het begin van de tweede helft in duel met Angeliño aan om het talent van de Noorse middenvelder te benadrukken. "De aanname is echt fantastisch. Als je dit kunt, dan weet je dat je op voetballen zit. Hij was bij bijna iedere aanval van Vitesse betrokken."

De Boer constateert dat Vitesse aanvallende intenties toonde tegen PSV en stelt dat Ödegaard daar van profiteerde. "Hij maakte goed gebruik van de ruimte die er aan de binnenkant lag", legt de oud-middenvelder uit. "Zijn medespelers wisten hem ook telkens goed te bereiken. Hij heeft echt een hele goede wedstrijd gespeeld. Het was bij vlagen genieten van hem."

Collega-analist Bruggink veronderstelt dat Ödegaard, die dit seizoen door Vitesse wordt gehuurd van Real Madrid, in het verleden geleden heeft onder het hoge verwachtingspatroon dat rondom zijn persoon heerst. "Het komt natuurlijk door zijn transfer naar Real Madrid. Dan is het verdomd moeilijk om alle verwachtingen waar te maken. Het is bijna onmogelijk. Ik denk dat hij uiteindelijk wel een speler is die zijn spel kan koppelen aan rendement. Dat is het grootste verwijt dat hem wordt gemaakt, maar ik denk dat als hij betere spelers om zich heen gaat krijgen, het rendement vanzelf gaat volgen."