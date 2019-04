Stand Eredivisie na speelronde 28: PSV is koppositie na 26 speeldagen kwijt

Na 26 speelrondes aan kop is PSV niet langer de lijstaanvoerder in de Eredivisie. De Eindhovenaren speelden met 3-3 gelijk tegen Vitesse, terwijl Ajax eerder in het weekeinde met 1-4 wist te winnen van Willem II. Feyenoord nam dit weekeinde de derde plaats weer over van AZ, dat op bezoek bij De Graafschap bleef steken op een 1-1 gelijkspel.