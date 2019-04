De Jong klaagt over blessuretijd: ‘Vier minuten extra is ook weinig, eigenlijk’

PSV raakte dit weekeinde de koppositie kwijt na de remise tegen Vitesse (3-3). Doordat Ajax momenteel een beter doelsaldo heeft, zijn de Eindhovenaren niet langer de lijstaanvoerder in de Eredivisie. Luuk de Jong reageert na afloop van het duel tegenover FOX Sports teleurgesteld op het resultaat in Arnhem.

“Het enige dat we moeten en willen is winnen. Wanneer dat niet gebeurt, doet dat pijn”, aldus De Jong. PSV kwam in Arnhem tot drie keer toe op achterstand en kreeg in de absolute slotfase nog een kans om met een 3-4 overwinning huiswaarts te keren. “Eigenlijk mag dat niet gebeuren. Je moet de tweede helft domineren, het ging op en neer en zij hebben ook de kwaliteiten om een doelpunt te maken.”

“Vier minuten extra is ook weinig, eigenlijk”, zegt de aanvoerder van PSV over de blessuretijd die door scheidsrechter Serdar Gözübüyük werd toegevoegd. Hij kreeg bijval van Ronald de Boer en Arnold Bruggink. “Hij had een punt, dat was wel weinig. Ik had zeker zes minuten verwacht”, stelt De Boer. Bruggink verwijst naar het duel in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Den Bosch en Sparta Rotterdam (1-1), waarin scheidsrechter Bas Nijhuis zeven minuten blessuretijd bijtelde.”Het lijkt wel of scheidsrechters dat niet durven. Nijhuis deed het wel gewoon bij Den Bosch - Sparta.”

“Drie keer terugkomen is moeilijk, maar nog een goal maken is zwaar. Je moet niet drie keer achter komen, dat is het eerste”, treurt De Jong. PSV vervolgt de titelstrijd volgende week zondag met de thuiswedstrijd tegen De Graafschap, terwijl Ajax zaterdagavond bezoek krijgt van Excelsior. “Je staat tweede, maar er zijn nog vijf wedstrijden. Er kan nog van alles gebeuren. Tja, dat is ook voetbal. Wij moeten hier mee omgaan. Ajax heeft ook nog vijf wedstrijden.”