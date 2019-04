PSV moet koppositie aan Ajax laten na zwaarbevochten punt in Arnhem

PSV is er zondagmiddag niet in geslaagd om de koppositie te heroveren op Ajax. De Eindhovenaren kwamen op bezoek bij Vitesse niet verder dan een 3-3 gelijkspel en moeten de eerste positie in de Eredivisie nu op doelsaldo overlaten aan de concurrent uit Amsterdam. Thulani Serero, Martin Ödegaard en Tim Matavz waren in een enerverende wedstrijd de doelpuntenmakers aan de kant van de thuisploeg, terwijl Luuk de Jong en, tweemaal, Hirving Lozano doel troffen namens PSV. Vitesse blijft door het ene punt op de zevende plek staan.

PSV trad in dezelfde opstelling aan als in de doordeweekse wedstrijd tegen PEC Zwolle, wat betekende dat Gastón Pereiro weer een plekje kreeg op het middenveld. Met de Uruguayaan in de ploeg waren de eerste mogelijkheden voor de bezoekers, maar Steven Bergwijn en Pereiro zelf slaagden er niet in om groot gevaar te stichten. Vitesse kreeg na de eerste tien minuten wat meer ruimte en dat leidde niet veel later tot de eerste goal: Serero ontving de bal aan de rechterkant, waarna hij Nick Viergever het bos in stuurde en koelbloedig afrondde.

PSV maakte na de openingstreffer een kwetsbare indruk en na een halfuur spelen lag de bal opnieuw achter Jeroen Zoet. De doelman schatte een lange trap van achteruit helemaal verkeerd in en dook onder het leer door, maar kreeg hulp van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, die de treffer annuleerde wegens buitenspel. Aan de overkant zat het de Eindhovenaren ook niet tegen toen Hirving Lozano na een botsing met doelman Remko Pasveer naar de grond ging en zelf aan mocht leggen voor een strafschop. De Mexicaan benutte dit buitenkansje feilloos, waardoor de twee ploegen met een gelijke stand aan de thee gingen.

Hier had voor de rust overigens nog verandering in kunnen komen toen Gözübüyük na een hooggeheven been van Pereiro ten opzichte van Matús Bero ook naar de stip wees. De arbiter besloot na raadpleging van de VAR echter om die beslissing in te trekken. Van Bommel probeerde met het inbrengen van Mohammed Ihattaren in plaats van Pereiro wat meer grip op de wedstrijd te krijgen, maar ook na de rust bleef het spel in een hoog tempo op en neer gaan. Bergwijn werkte de bal uit een corner bijna achter zijn eigen doelman, terwijl Bryan Linssen uit de daaropvolgende corner over kopte.

Aan de overkant ging Pasveer in de fout, maar Jake Clarke-Salter schoot zijn doelman te hulp door de inzet van Lozano van de lijn te halen. Even later werd een aanval van PSV rond de middenlijn gestuit door een tackle van Bero op Ihattaren en die balverovering stelde Ödegaard aan de overkant in staat om op fraaie wijze raak te knallen. De Noor kwam vanaf de rechterkant naar binnen en schoot de bal vervolgens buiten het bereik van Zoet in de linkerbovenhoek. PSV moest daarop in de achtervolging en dacht binnen de tien minuten alweer op gelijke hoogte te komen via Pablo Rosario.

De goal van de middenvelder werd echter afgekeurd wegens buitenspel, maar de bezoekers hoefden niet lang te treuren. Op aangeven van Denzel Dumfries kon Luuk de Jong met nog twintig minuten te gaan namelijk de 2-2 binnen lopen en hij leek zijn ploeg zo voldoende tijd te verschaffen om ook nog op jacht te gaan naar de winnende treffer. Die wens kreeg met nog dik vijf minuten te gaan echter weer een flinke dreun te verwerken toen voormalig PSV’er Tim Matavz uit de rebound de 3-2 binnen kopte. De bezoekers zetten daarna vol aan en in de laatste minuut van de officiële speeltijd was het opnieuw raak: een doorgebroken Lozano werd onderuitgehaald door Maikel van der Werff, die meteen kon gaan douchen. De Mexicaan ontfermde zichzelf daarna opnieuw over de strafschop en faalde niet oog-in-oog met Pasveer. Bergwijn stuitte in de absolute slotfase in kansrijke positie nog op de doelman.