Tyrell Malacia in tranen na treffer: ‘Ik heb een moeilijke periode gehad’

Feyenoord won zondagmiddag met 0-3 op bezoek bij VVV-Venlo en Tyrell Malacia verzorgde in De Koel het slotakkoord. De negentienjarige vleugelverdediger, die in het veld kwam als vervanger van de geblesseerde Ridgeciano Haps, tekende vlak voor het einde van de wedstrijd voor zijn tweede treffer in het shirt van de Rotterdammers. Het doelpunt zorgde voor tranen bij Malacia, die tegenover FOX Sports aangeeft een moeilijke periode achter de rug te hebben.

“Ik zag Tonny Vilhena wel staan bij de tweede paal, en normaal geef ik de bal dan ook, maar nu dacht ik: gewoon schieten. Als 'ie valt dan valt 'ie, en anders haal ik er een corner uit”, vertelt Malacia over zijn treffer. Na een individuele actie aan de linkerkant van het veld, kwam hij vrij in het strafschopgebied. De verdediger schoot de bal vervolgens vanuit een lastige hoek tegen de touwen. Nadat scheidsrechter Siemen Mulder een einde aan de wedstrijd had gemaakt, kwamen de tranen bij Malacia.

“Ik heb een moeilijke periode gehad. Ik ben een echt familiemens en er zijn wat dingen gebeurd in de familie, wat het voor mij heel moeilijk heeft gemaakt. Maar ik denk dat ik er sterker uit ben gekomen”, legt de vleugelverdediger uit. “Deze goal was voor mijn opa. Hij zat eigenlijk altijd op de tribune en dat hij er nu niet meer is, is een groot gemis. Maar deze was voor hem, en hij heeft de goal zeker gezien. Er kwam een beetje emotie uit bij me.”

“Wat ik al zei, het is een moeilijke periode geweest. Het heeft zeker invloed gehad op mijn spel. Maar ik denk dat ik er goed ben uitgekomen en nu wil ik gewoon doorpakken”, concludeert Malacia, die dit seizoen tot dusver veertien wedstrijden voor Feyenoord speelde. Voor de vleugelverdediger betekende het optreden in Venlo zijn eerste duel in de hoofdmacht sinds 16 december 2018, toen Feyenoord in eigen stadion met 0-2 verloor van Fortuna Sittard.