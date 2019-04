Ziyech poseert met brein achter juichgebaar, Graziano Pellè geniet op Bahamas

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Hakim Ziyech is redelijk actief op Instagram en heeft een herkenbare vriendengroep. De vaste volgers van de Ajax-middenvelder zullen op de foto Jercely Cabral herkennen. De broer van voormalig Feyenoorder Jerson Cabral is naar verluidt het grote brein achter de manier waarop Ziyech zijn doelpunten in het verleden vaak vierde: al bellend.

Onduidelijk is of het gaat om een kort uitstapje tussen de wedstrijden door in de Chinese competitie, of dat zijn vriendin Viktoria Varga afgelopen weekend een oude foto deelde via Instagram, maar één ding is duidelijk: Graziano Pellè is winning at life. De voormalig Feyenoorder, tegenwoordig in China actief bij Shandong Luneng, vermaakt zich zo te zien opperbest op de Bahamas.

‘Niet slecht voor een verdediger, een hattrick’, zo schrijft John Heitinga. De oud-international kondigde zondag via Instagram aan dat zijn vrouw Charlotte Sophie Zenden voor de derde keer in verwachting is.

Cristiano Ronaldo lunchte afgelopen weekeinde gezellig met zijn partner Georgina Rodríguez en zoonlief Cristiano Ronaldo Junior.

En na afloop van de lunch werd er uiteraard gezongen in de auto (swipe naar rechts!).

Wisten jullie dat Sergio Ramos van kunst hield? Wij ook niet, maar samen met zijn partner Pilar Rubio bracht de verdediger van Real Madrid het afgelopen weekeinde een bezoek aan het Museo de Bellas Artes van Sevilla, het belangrijkste museum voor Schone Kunsten van Andalusië (swipe naar rechts!).

John van ’t Schip speelde in de jaren negentig meer dan honderd wedstrijden voor Genoa en was afgelopen week na 23 jaar weer terug bij de Italiaanse club. De supporters van i Rossoblu zijn Van ’t Schip nog altijd niet vergeten (swipe naar rechts!).

Erik Pieters is tegenwoordig actief voor Amiens en de voormalig PSV’er presteert naar behoren in Frankrijk. Pieters werd zaterdagavond voorafgaand aan het thuisduel met Saint-Étienne geëerd als Speler van de Maand maart en kan op Instagram rekenen op de complimenten van zijn vrouw Nermina Pieters-Mekic.

Royston Drenthe strijdt met Sparta Rotterdam om promotie naar de Eredivisie, maar de flamboyante linkspoot houdt er ook nog een andere passie op na: rappen. Drenthe is actief onder de artiestennaam Roya2Faces en bracht afgelopen week een nieuwe single uit.



Benjamin Mendy speelde zaterdag na een afwezigheid van bijna drie maanden weer eens een wedstrijd voor Manchester City. De Franse verdediger stond 79 minuten binnen de lijnen in het met 1-0 gewonnen FA Cup-duel met Brighton & Hove Albion en gebruikte de zondag om te ontspannen.

John de Wolf verricht als analist werkzaamheden voor FOX Sports en is daarnaast ook nog altijd trainer van tweededivisionist Spakenburg. Het is het clubicoon van Feyenoord er dan ook veel aan gelegen om fit te blijven, zo blijkt uit deze foto die hij zondag deelde via Instagram.

Thomas Meunier, verdediger van Paris Saint-Germain, maakte van de zondag gebruik om tijd door te brengen met zijn familie.

Jordi Alba is al enige tijd samen met Romarey Ventura en heeft samen met de Spaanse schone een zoontje. De linksback van Barcelona onderhoudt zo te zien ook een prima relatie met Sandra Ventura en feliciteerde het zusje van zijn partner zondag via Instagram met haar verjaardag.