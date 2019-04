Van Bronckhorst: ‘Hij is wel vaker chagrijnig, je moet er goed mee omgaan’

Feyenoord pakte zondagmiddag op bezoek bij VVV-Venlo eindelijk weer eens drie punten in een uitwedstrijd en Nicolai Jörgensen was opnieuw trefzeker. De Deense spits heeft het niet zo op kunstgrasvelden, maar was in het Covebo Stadion - De Koel - toch belangrijk voor zijn ploeg. Na afloop reageerde trainer Giovanni van Bronckhorst op het spel van zijn aanvalsleider, die in Venlo pas zijn vijfde doelpunt van het seizoen maakte.

Jörgensen gooide het duel na 72 minuten spelen in het slot. "Die 0-2 was belangrijk, dan haal je het geloof weg bij een tegenstander. De keeper was kansloos. Deze was zo hard dat hij hem niet kon pareren. Het is ook heel belangrijk voor Nico dat hij weer scoort", vertelt Van Bronckhorst voor de camera van FOX Sports. "We hebben het gedaan onder moeilijke omstandigheden. Met dit veld hebben we het altijd moeilijk. In de tweede helft hadden we de wedstrijd wel eerder moeten beslissen. We hebben VVV te lang in de wedstrijd gehouden."

Van Bronckhorst weet dat Jörgensen niet van kunstgras houdt en zag dat de spits 'chagrijnig' oogde. "Dat is hij wel vaker. Je moet er goed mee omgaan en er niet te veel aan denken. Nico bleef een aantal keer over beslissingen van de scheids doorzeuren. Dan moet je gewoon je focus pakken en de wedstrijd hervatten", aldus de afscheidnemende coach, die ook niet erg te spreken was over de omstandigheden. "Ik denk dat er wel meerdere spelers liever niet op kunstgras spelen."

Volgens Jörgensen viel zijn geïrriteerde houding wel mee. "Ik was eigenlijk blij. Soms lijk ik geïrriteerd, maar ik was gefocust. We hadden drie punten nodig. We hebben er alles aan gedaan en hebben 0-3 gewonnen. Dat was beter dan vorig jaar. Voor de wedstrijd hebben we afgesproken om positief te blijven en vertrouwen te houden, omdat we in het verleden problemen hebben gehad met kunstgras. Dat hebben we gedaan. Drie punten en terug op plek drie, dat is goed", voegt de international toe.