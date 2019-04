Arsenal verslikt zich in Liverpool en moet vrezen voor top vier-klassering

Arsenal heeft zondagmiddag op bezoek bij Everton drie dure punten laten liggen in de strijd om een Champions League-ticket. De Londenaren speelden een belabberde wedstrijd in Liverpool en gingen door een treffer van Phil Jagielka met 1-0 onderuit. Met nog zes wedstrijden voor de boeg staan the Gunners nog wel op de vierde plek, die recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Champions League. Concurrenten Chelsea, dat evenveel punten heeft, en Manchester United, zesde met een achterstand van twee punten, liggen echter op de loer.

Everton begon sterk op Goodison Park en nam na tien minuten spelen een verdiende voorsprong. Na een verre inworp van Lucas Digne belandde de bal via de kluts voor de voeten van Jagielka en de routinier zette de thuisploeg op 1-0. Voor de 36-jarige verdediger was het treffen met Arsenal pas zijn vierde wedstrijd van dit seizoen en de Engelsman maakte voor het eerst dit voetbaljaar minuten voor eigen publiek in de Premier League. De vroege treffer zorgde voor veel vertrouwen bij the Toffees, die de bezoekers gemakkelijk terug wisten te dringen. Aan de overkant kreeg doelman Jordan Pickford vrijwel niets te doen tijdens het eerste bedrijf.

Met de komst van invallers Aaron Ramsey en Pierre-Emerick Aubameyang wilde Arsenal-manager Unai Emery na de thee voor meer doelgevaar zorgen. Vrijwel direct liet eerstgenoemde zich gelden, maar zijn volley belandde niet tussen de palen. Vervolgens moest Pickford handelend optreden na een kopbal van Alexandre Lacazette, die op aangeven van Shkodran Mustafi in de handen van de goalie knikte. Na deze overtuigende periode van Arsenal knokte Everton zich terug. Gylfi Sigurdsson was tot twee keer toe gevaarlijk, maar hij wist doelman Bernd Leno niet te verschalken.

De IJslandse middenvelder van Everton was vervolgens opnieuw betrokken bij gevaar van de thuisploeg. Zijn schot werd geblokt en belandde zomaar voor de voeten van Richarlison, die het duel niet in het slot gooide. Arsenal bleek in de slotfase niet bij machte om voor een serieus slotoffensief te zorgen, terwijl Everton juist op zoek ging naar de bevrijdende 2-0. Vooral met de standaardsituaties van de ploeg van manager Marco Silva hadden de gasten het ook in het laatste deel van de wedstrijd lastig. Een tweede treffer viel echter niet meer voor Everton, dat de overwinning ook niet meer in gevaar zag komen.