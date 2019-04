‘Ajax maakt Scherpen binnen enkele dagen tot duurste FC Emmen-speler ooit’

Kjell Scherpen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Ajax en het einde van de onderhandelingen tussen de Amsterdammers en FC Emmen lijkt in zicht te komen. Voetbal International weet zondagmiddag namelijk te melden dat de Drentenaren binnen enkele dagen ‘witte rook’ verwachten wat betreft de transfer van de jonge doelman.

Emmen is al geruime tijd in gesprek met Ajax en Scherpen kan, zodra zijn overstap rond is, een meerjarig contract signeren in de Johan Cruijff ArenA. De negentienjarige keeper wordt volgens het weekblad met afstand de duurste uitgaande transfer voor Emmen aller tijden. Dat record staat nu nog op naam van Bas Dost, die in 2008 voor driehonderdduizend euro de overstap maakte naar Heracles Almelo.

De naderende transfer van Scherpen zorgt overigens voor nogal wat opschudding onder een deel van de achterban van zijn nieuwe werkgever. De doelman liet in het verleden op social media en in gesprekken met de media duidelijk zijn voorliefde voor Feyenoord blijken en dat wordt hem door de harde kern van Ajax niet in dank afgenomen.

De F-Side hing afgelopen woensdag toen de wedstrijd tussen de twee ploegen op het programma stond (2-5 overwinning voor Ajax) nog een spandoek met daarop de tekst ‘Scherpen kakkerlak’ op bij het uitvak van De Oude Meerdijk. De supportersgroep liet een dag later middels een verklaring bovendien nog maar eens weten niet op de komst van het talent te zitten wachten.