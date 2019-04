PEC Zwolle declasseert Fortuna Sittard na nieuwe rode kaart

PEC Zwolle heeft zich zondagmiddag zo goed als zeker verzekerd van nog een seizoen in de Eredivisie door Fortuna Sittard met 5-0 te verslaan. Voor de derde wedstrijd op rij haalden de Limburgers het einde niet met elf man. Tegen ADO Den Haag pakte het tiental van Fortuna nog een puntje, maar dat zat er op bezoek in het MAC³PARK stadion allesbehalve in. Door de zege klimt PEC naar de elfde plek en blijft de club waarschijnlijk behouden voor de Eredivisie. Fortuna heeft als nummer veertien slechts vier punten meer dan De Graafschap, dat onder de streep staat.

Na de oorwassing op bezoek bij PSV (4-0) besloot PEC-trainer Jaap Stam te starten met Mike van Duinen, die Gustavo Hamer op de bank hield. Fortuna kon niet beschikken over de geblesseerde Michael Pinto en de geschorste José Rodríguez. Marco Ospitalieri en Lars Hutten mochten om die reden in de basis starten van coach René Eijer. Beide ploegen begonnen niet overtuigend in Overijssel, waar de eerste mogelijkheid voor de thuisploeg was. Kingsley Ehizibue vond doelman Alexei Ko?elev echter op zijn weg. De Moldaviër werd even later wel verslagen door Lennart Thy, maar de aanvaller van PEC scoorde in buitenspelpositie en zijn treffer werd afgekeurd.

Binnen drie minuten stond het duel vervolgens helemaal op zijn kop. Vito van Crooij brak de ban door op aangeven van Younes Namli de bal achter Ko?elev te volleren en zo voor de 1-0 te zorgen. Niet veel later werd Fortuna-verdediger Branislav Ninaj met een rode kaart naar de kant gestuurd nadat hij de doorgebroken Van Duinen naar de grond had getrokken. Lisandro Semedo bleek opnieuw de pineut, want de aanvaller werd net als afgelopen woensdag tegen ADO Den Haag voortijdig naar de kant gehaald omdat een ploeggenoot van het veld werd gestuurd. Van Duinen kreeg in de slotfase van de eerste helft nog de kans om de voorsprong van PEC te verdubbelen, maar Ko?elev hield zijn ploeg op de been.

De thuisploeg kwam goed uit de kleedkamer en gooide het duel na vijf minuten spelen in de tweede helft al op slot. Van Duinen miste in eerste instantie een grote kans, maar de rebound werd door Namli hard in de linkerbovenhoek geschoten: 2-0. Fortuna was vervolgens rijp voor de slacht en de derde treffer liet dan ook niet lang op zich wachten. Pelle Clement ging alleen op Ko?elev af, maar besloot niet voor eigen succes te gaan en bood Thy een niet te missen kans. Van Duinen pikte na een uur spelen ook zijn doelpuntje mee. De spits knikte uitstekend raak na een scherpe voorzet van Ehizibue. Daarmee was de koek zeker nog niet op voor de supporters van PEC. Van Crooij verscheen voor Ko?elev en legde keurig breed op Thy, die zijn tweede en PEC's vijfde doelpunt maakte en de eindstand bepaalde op 5-0.