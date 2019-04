Feyenoord wint eindelijk buitenshuis en herovert derde plek

Feyenoord heeft zondagmiddag beslag gelegd op de derde plek in de Eredivisie. Via een 0-3 zege op VVV-Venlo profiteerden de Rotterdammers van het puntenverlies dat AZ zaterdagavond leed tegen De Graafschap (1-1). Feyenoord, dat al zeven opeenvolgende uitwedstrijden niet meer had gewonnen in de competitie, heeft een punt meer dan AZ. De derde plek geeft aan het einde van de rit recht op plaatsing voor de tweede voorronde van de Europa League.

Zoals verwacht moest Feyenoord het nog altijd stellen zonder aanvoerder Robin van Persie, die te veel hinder ondervond van een kuitblessure. Giovanni van Bronckhorst koos voor dezelfde elf namen als donderdag tegen sc Heerenveen (3-0 zege). In die wedstrijd had Feyenoord nauwelijks weerstand en dat was ook in de eerste helft in Venlo het geval. De Rotterdammers controleerden het duel, zonder zelf veel kansen te creëeren. Een doelpunt van Sam Larsson, halverwege de eerste helft, betekende dat Feyenoord met een 0-1 voorsprong de rust in ging.

De ploeg van Van Bronckhorst was vaak te vinden op de helft van VVV en liet zich in de twaalfde minuut voor het eerst serieus gelden. Jordy Clasie bediende Nicolai Jörgensen, sloot zelf aan en kon vervolgens vrij inschieten. Hij gleed echter half uit en doelman Lars Unnerstall pareerde het schot met de vuisten. Weer twaalf minuten later vormde het uitvallen van Ridgeciano Haps een domper voor de bezoekers. De verdediger blesseerde zich in een duel met Moreno Rutten aan zijn enkel en moest zich laten vervangen door Tyrell Malacia.

Na de 0-1 voor Feyenoord leek er geen vuiltje aan de lucht. Het tempo lag weliswaar laag, maar het passieve en afwachtend opererende VVV was niet bij machte om daarvan te profiteren. Pas in de blessuretijd van de eerste helft kwam er een goede mogelijkheid voor Maurice Steijn. Feyenoord kreeg een corner niet weg, waarna Kenneth Vermeer een gevaarlijke inzet van Peniel Mlapa goed verwerkte. In de tweede helft gebeurde aanvankelijk niet veel voor beide doelen, maar na een uur volgde opnieuw een enorme kans voor de thuisploeg op de gelijkmaker.

Feyenoord verdedigde te afwachtend toen VVV kwam opstomen en Patrick Joosten kreeg de bal plots voor de voeten. Vanbinnen het strafschopgebied punterde hij de bal maar net naast het doel van Vermeer. Na 65 minuten moest Vermeer ook ingrijpen, toen Danny Post een afvallende bal op de slof nam. De gastheer werd een stuk brutaler dan voor rust en dat kwam de wedstrijd ten goede. Feyenoord bleef overeind in de lastige fase en trok de wedstrijd daarna definitief naar zich toe. Jörgensen wist Unnerstall te verrassen met een strakke uithaal vanuit de tweede lijn; diep in de blessuretijd soleerde Malacia richting doel en schoot hij snoeihard binnen via de lat.