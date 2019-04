Feyenoord staat negende op alternatieve ranglijst: ‘Het is veel te weinig’

Feyenoord hoopt zondagmiddag tegen VVV-Venlo eindelijk weer een uitwedstrijd te winnen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst wacht al zeven wedstrijden op een overwinning buiten de eigen Kuip: dat is de langste reeks sinds die van zestien opeenvolgende uitduels in 2011. Van Bronckhorst erkent dat de prestaties buitenshuis ondermaats zijn.

"We hebben in heel veel wedstrijden niet gekregen wat we verdienden. FC Utrecht (3-2 nederlaag, red.) en Vitesse (1-1) zijn wel de grootste voorbeelden", stipt de oefenmeester kort voor de aftrap aan bij FOX Sports. "We moeten in deze fase van de competitie resultaten halen om die derde plek weer over te nemen. Dat geeft heel veel motivatie bij mij en het team."

Van Bronckhorst wordt ermee geconfronteerd dat Feyenoord negende staat op de ranglijst op basis van uitwedstrijden. "Het is ook veel te weinig. Met name de laatste weken is het verschil met de ploegen minimaal, maar daarvoor hebben we genoeg wedstrijden gespeeld die we 'verdiend' hebben verloren", geeft hij toe. "Dat mag niet en dat is ook de reden dat we nu op de vierde plek staan."

In Venlo moet Feyenoord het opnieuw stellen zonder Robin van Persie. De aanvaller ondervindt te veel hinder van een kuitblessure, die hem donderdag tegen sc Heerenveen (3-0) ook al aan de kant hield. "Hij is nog niet buiten geweest. We kijken van de week hoe het ervoor staat voor volgend weekend. Ik ga ervan uit dat we hem nog te zien krijgen."