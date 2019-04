Cavlan dompelt ex-club in rouw en loodst Emmen naar felbegeerde plek

FC Emmen heeft zondagmiddag in eigen huis een belangrijke 2-0 overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. In De Oude Meerdijk bleek linksback Caner Cavlan met twee doelpunten de grote man tegen zijn oude club sc Heerenveen, dat de play offs voor Europees voetbal lijkt te kunnen vergeten. Emmen doet uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie en heeft met vijf wedstrijden voor de boeg twee punten voorsprong op de gevarenzone. De club staat op de felbegeerde vijftiende plek.

Emmen werd eerder deze week verslagen door Ajax (2-5) en Heerenveen ging op bezoek bij Feyenoord hard onderuit (3-0). Beide trainers besloten dan ook niet met dezelfde elf aan te treden. Bij de thuisploeg begon Alexander Bannink op de bank ten faveure van Halil Ben Moussa, terwijl Jan Olde Riekerink zijn ploeg op liefst drie plaatsen wijzigde. Doke Schmidt en Nemanja Mihajlovic hielden Jizz Hornkamp en Dennis Johnsen aan de kant; Pelle van Amersfoort verving de geblesseerde Stijn Schaars.

Met de drie nieuwe namen aan de aftrap begon Heerenveen bijzonder slap tegen de degradatiekandidaat. Emmen nam het heft vanaf het startsignaal in handen en kreeg goede kansen om de score te openen. Uitblinker Anco Jansen zorgde voor het eerste gevaar, maar zijn schot werd gekeerd door Heerenveen-doelman Warner Hahn. Tien minuten later was Jansen opnieuw betrokken bij een grote kans. De linkspoot stuurde zijn directe tegenstander het bos in, maar zag dat Luciano Slagveer zijn voorzet van dichtbij over knalde.

Vervolgens bleef Emmen de betere ploeg, al bleven kansen even uit voor de ploeg van trainer Dick Lukkien. Die kwamen er kort voor de rust wel weer. Een mislukt schot van Cavlan werd door ex-Heerenveen-aanvaller Slagveer over het doel van Hahn gekopt. Even later viel de verdiende openingstreffer echter alsnog. Jansen zette opnieuw een aantal tegenstanders te kijk, maar zag Hahn redding brengen op zijn schot. De rebound bleek een prooi voor Cavlan, die zijn oud-werkgever met een fraaie kopbal wel pijn deed: 1-0.

Heerenveen leek na de thee beter voor de dag te komen, maar verder dan een schotje van Michel Vlap kwamen de Friezen niet. Nadat Emmen-goalie Kjell Scherpen goed had ingegrepen, pakte de thuisploeg het initiatief weer over. Dat resulteerde in een grote kans voor Nick Bakker, die helemaal vrij stond bij een hoekschop en de bal net naast het doel schoof. Hahn hield de gasten vervolgens op de been door redding te brengen op een schuiver van Glenn Bijl. Een kwartier voor tijd viel toch de bevrijdende 2-0. Cavlan ontsnapte na een fraaie pass van Michael Chacon en schoot de bal tussen de benen van Hahn door.