‘Atlético gaat zich kranig verweren tegen megaschorsing Diego Costa’

Diego Costa moet rekening houden met een fikse straf. Volgens AS hangt de aanvaller van Atlético Madrid een schorsing van vier tot acht wedstrijden boven het hoofd, na zijn rode kaart in de uitwedstrijd tegen Barcelona (2-0) van zaterdagavond. Scheidsrechter Jesús Gil Manzano stuurde Diego Costa na 27 minuten van het veld voor diens grove taalgebruik.

Het is echter de vraag of Atlético zich zal neerleggen bij een langdurige schorsing voor Diego Costa. De juristen van de club denken een opening te hebben gevonden, daar onduidelijkheid bestaat over wat de routinier precies heeft gezegd. Zelf claimde Diego Costa dat hij la puta madre que me pario riep. De vertaling van eerste drie woorden is algemeen bekend. De laatste drie woorden betekenen ‘die mij heeft gebaard’, als scheldwoord richting zichzelf na het verliezen van de bal aan Jordi Alba.

Ploeggenoten Diego Godín en Koke claimen dat de scheidsrechter op het veld aangaf la puta madre que te pario te hebben verstaan, ofwel ‘die jou heeft gebaard’, en dan gericht aan zijn persoon voor het niet fluiten van een vermeende overtreding. Maar volgens El Periódico heeft Gil Manzano in zijn wedstrijdrapport weer melding gemaakt van andere woorden. "Hij schreeuwde ME CAGO EN TU PUTA MADRE!!, ¡¡ME CAGO EN TU PUTA MADRE!! naar me", schreef de arbiter op. Vrij vertaald: ik schijt op je hoerenmoeder.

Voor dergelijke uitlatingen staat in Spanje een schorsing van minstens vier en maximaal acht wedstrijden. Maar met de verklaringen van onder meer Godín en Koke achter de hand,wil Atlético bepleiten dat Gil Manzano niet betrouwbaar is. Hij zou gelogen hebben of in ieder geval verschillende verklaringen hebben afgelegd, waardoor geen waarde gehecht zou moeten worden aan zijn oordeel. "We zullen de uitlatingen van het wedstrijdrapport moeten analyseren en dan passend reageren", liet woordvoerder Clemente Villaverde zaterdagavond al weten.