‘Edin Dzeko staat voor terugkeer in Premier League na persoonlijk akkoord’

Edin Dzeko gaat AS Roma mogelijk inruilen voor West Ham United. Il Tempo meldt dat de 33-jarige spits nadrukkelijk op de radar staat van de club uit Londen. Naar verluidt moet de 101-voudig international van Bosnië en Herzegovina voor ongeveer twintig miljoen euro de overstap naar de Premier League-club maken.

Afgelopen winter werd er al gesproken over een mogelijke terugkeer van Dzeko in de Premier League, aangezien Marko Arnautovic nadrukkelijk werd gelinkt aan een lucratieve transfer naar China. Destijds viel de deal in het water, maar mogelijk gaat de Oostenrijker deze zomer wel een transfer realiseren. Bij een vertrek van Arnautovic komt Dzeko als mogelijke vervanger in beeld.

De 33-jarige spits, sinds 2016 actief in de Italiaanse hoofdstad na zijn vertrek bij Manchester City, ligt nog tot de zomer van 2020 vast in Italië. Een contractverlenging zit er voorlopig niet in, waardoor Roma open zou staan voor een transfer deze zomer. Volgens Il Tempo heeft Dzeko al een persoonlijk akkoord bereikt met West Ham.

Dzeko zou bij een overstap worden herenigd met Manuel Pellegrini. De Chileense manager was eerder actief bij Manchester City en zwaait nu de scepter bij West Ham. Dzeko was bij the Citizens goed voor 72 goals en 39 assists in 189 duels. De teller van de spits bij Roma staat tot op heden op 85 treffers en 36 assists in 171 wedstrijden.