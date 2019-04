Komt er vanaf woensdag een einde aan de vloek van Lionel Messi in de CL?

Manchester United heeft de laatste weken de slechtste serie in jaren neergezet. Drie nederlagen in vier officiële duels, verspreid over Premier League en FA Cup, overkwam de Engelsen voor het laatst in september 2016. Barcelona won zaterdagavond met 2-0 van Atlético Madrid en dat betekende alweer de achtste overwinning voor het team van Ernesto Valverde in de laatste negen officiële duels. De Catalanen verloren op 22 januari voor het laatst, tegen Sevilla in de Copa del Rey. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Old Trafford, woensdagavond vanaf 21.00 uur.

O Dit is de eerste ontmoeting tussen Manchester United en Barcelona sinds de finale van de Champions League in 2011 op Wembley. Destijds won Barcelona met 3-1.

O Manchester United verloor nog nooit een Europese thuiswedstrijd tegen Barcelona: twee overwinningen, twee remises. Dit is het eerste onderlinge duel op Old Trafford sinds de tweede halve finale in de Champions League in 2007/08, een 1-0 overwinning.

O Barcelona werkt zijn zeventiende duel in de kwartfinales van de Champions League af; een gedeeld record met Bayern München. De Spaanse topclub schaarde zich voor het twaalfde seizoen op rij bij de laatste acht van het toernooi: een competitierecord.

O Manchester United won slechts twee van de laatste elf duels in de knockout-fase van de Champions League: drie remises, zes nederlagen. De club won in 2013/14 onder leiding van David Moyes niet een van de twee kwartfinales tegen Bayern München.

O Barcelona plaatste zich in 79 procent van de knockout-duels in de Champions League waarbij men eerst uit speelde, voor de volgende ronde: 23 van de 29 keer. Ter vergelijking: als er eerst thuis moest worden gespeeld, kwam men slechts in 33 procent van de gevallen een ronde verder: 4 van de 12 keer.

O Lionel Messi maakte 22 doelpunten in 30 Champions League-wedstrijden van Barcelona tegen Engelse teams; meer dan wie dan ook in de geschiedenis van het toernooi.

O Sinds het succes van Chelsea tegen Barcelona in de halve finale van de Champions League in 2011/12, werden Engelse teams liefst tien van de elf keer door een Spaanse club uit de knockout-fase van het toernooi gewerkt. Leicester City, in de achtste finales tegen Sevilla in 2016/17, was de uitzondering.

O Romelu Lukaku scoorde met elk van zijn twee schoten in het tweede achtste finale-duel met Paris Saint-Germain (1-3). De aanvaller van Manchester United was met zijn voorgaande acht pogingen in de Champions League minder succesvol: nul treffers.

O Lionel Messi scoorde niet één keer in zijn laatste elf kwartfinales in de Champions League, sinds zijn treffer tegen Paris Saint-Germain in april 2013. De aanvaller van Barcelona zag hoe 49 doelpogingen in geen enkel doelpunt resulteerden.

O Alle eliminaties van Barcelona in de knockout-fase van de Champions League sinds het debuut van Lionel Messi hebben een opvallende overeenkomst: hij scoorde niet in het heen- en terugduel. Dat gebeurde tegen Liverpool (2007), Manchester United (2008), Internazionale (2010), Chelsea (2012), Bayern München (2013), Atlético Madrid (2014), Atlético Madrid (2016), Juventus (2017) en AS Roma (2018)

O Manchester United verloor slechts één keer eerder drie thuiswedstrijden in één Champions League-seizoen. Dat gebeurde in 1996/97, met Ole Gunnar Solskjaer op het veld. Dit seizoen verloren de Engelsen op Old Trafford van Juventus en Paris Saint-Germain.