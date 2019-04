Barcelona krijgt ‘weer’ hulp: ‘Iedere keer als we naar het Camp Nou komen’

Barcelona zette zaterdagavond een grote stap richting het landskampioenschap door in eigen huis met 2-0 te winnen van Atlético Madrid. De bezoekers moesten het een groot gedeelte van de wedstrijd met tien man bolwerken, daar Diego Costa in de eerste helft rood kreeg. Koke suggereert dat de arbitrage Barcelona vaak goedgezind is.

Jesús Gil Manzano besloot de spits van Atlético van het veld te sturen na uitlatingen van de Spaans international. De arbiter dacht dat de aanvaller hem uitschold, terwijl de speler zelf stelde dat hij zijn frustraties op zichzelf botvierde. "Iedere keer als we naar het Camp Nou komen, gebeurt er iets", zegt Koke na afloop, geciteerd door verschillende Spaanse media.

"In de laatste elf wedstrijden hebben we volgens mij zeven rode kaarten gehad en niet elke kaart was terecht", vervolgt de 27-jarige middenvelder van los Colchoneros. “Als je met tien man tegen zo'n goede ploeg speelt, is het normaal dat je veel energie verbruikt. De ploeg heeft alles gegeven, hun kwaliteit maakte het verschil.”

Ernesto Valverde erkent dat het wegsturen van Costa grote gevolgen had. “Het klopt dat de rode kaart het ritme van de wedstrijd veranderde. De tweede helft was veel beter van onze kant. Ze waren soms gevaarlijk en hadden onze fouten kunnen afstraffen. Hun doelman Jan Oblak was trouwens ongelooflijk”, aldus de trainer van Barcelona, dat nu elf punten voorsprong heeft op naaste belager Atlético.