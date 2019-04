Duurste Engelse doelman ooit kost nu 55 miljoen euro

Barcelona heeft Ivan Rakitic enkele weken geleden bij Bayern M√ľnchen aangeboden. De Duitse club liet echter vriendelijk weten geen interesse in de komst van de middenvelder te hebben. (Diverse Duitse media)

De club uit Liverpool wil Nick Pope van Burnley als vervanger aantrekken, voor circa twaalf miljoen euro. Voor Maarten Stekelenburg zit het verblijf op Goodison Park er na dit seizoen op. (The Sun)