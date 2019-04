Tom Beugelsdijk in de wolken: ‘Ik word een klein beetje verliefd op hem’

ADO Den Haag verraste zaterdagavond vriend en vijand met een klinkende zege op FC Utrecht (5-0). Tom Beugelsdijk geniet van de ruime overwinning van zijn ploeg op de Domstedelingen. "Dit is fantastisch, dit is heerlijk. Niemand had dit verwacht natuurlijk", zegt de verdediger na afloop van de zege in een interview met Omroep West.

"Als je dit vooraf had gezegd, hadden ze je in het gekkenhuis gestopt", lacht Beugelsdijk. "We wisten dat FC Utrecht goede voetballers heeft, maar we waren zo effectief en speelden heel compact. Iedere speler maakte ook vuile meters voor elkaar. Soms waren we wel slordig, maar dan losten anderen het weer op. Daar heb ik wel van genoten."

Beugelsdijk denkt dat ADO zich geen zorgen meer hoeft te maken over een eventuele degradatie. De stopper dankt onder anderen 'superspits' Lex Immers, die het eerste en laatste doelpunt van ADO voor zijn rekening nam. "Hij maakte er ook gewoon weer twee. Dat is genieten man. Ik word wel een klein beetje verliefd op hem. Heerlijk om die gozer in je team te hebben", aldus Beugelsdijk.

Immers is eveneens blij met zijn scoringsdrift. "In het strafschopgebied ben ik altijd gevaarlijk. En als ik de bal dan voor mijn voeten krijg, kan ik hem er wel eens in schieten", zegt Immers in gesprek met FOX Sports. De voormalig Feyenoorder tekende onlangs voor een contract voor zes jaar bij de residentieclub. "In principe is het voor drie jaar als speler", verduidelijkt Immers.

"Daarna als trainer of scout, dat is nog niet helemaal duidelijk. Tegen die tijd kijken we waar de club me nodig heeft. Waarom zes jaar? Omdat ik eigenlijk altijd alleen maar mooie seizoenen bij ADO heb meegemaakt en altijd wel belangrijk ben geweest. Dan wil je hier ook afsluiten. Ik ben hier geboren en ik ga hier ook neer", besluit de routinier.