Hoe één letter de rode kaart van Diego Costa tegen Barcelona inluidde

Atlético Madrid ging zaterdagavond in de topper in en tegen Barcelona met 2-0 onderuit. Ofschoon de ploeg van Diego Simeone na nog geen half uur spelen met tien man op het veld stond, na een rode kaart voor Diego Costa, kregen de bezoekers pas in de laatste zes minuten de doelpunten om de oren. De Catalanen lijken de landstitel niet meer te kunnen ontgaan: de voorsprong op Atlético bedraagt elf punten, met nog zeven speeldagen te gaan.

Simeone kreeg na afloop vooral vragen over de uitsluiting van Diego Costa, die rood kreeg voor enkele uitlatingen jegens scheidsrechter Jesús Gil Manzano. De spits claimde te hebben gezegd: la puta madre que me pario. De vertaling van eerste drie woorden is algemeen bekend. De laatste drie woorden betekenen ‘die mij heeft gebaard’, als scheldwoord richting zichzelf na het verliezen van de bal aan Jordi Alba. Gil Manzano zou echter la puta madre que te pario hebben verstaan, ‘die jou heeft gebaard’, en dan gericht aan zijn persoon voor het niet fluiten van een vermeende overtreding.

“Ik vroeg aan de scheidsrechter of het echt zo erg was”, vertelde Simeone na afloop. “Dat deed ik omdat vaak veel voetballers van Barcelona hetzelfde doen en niet een rode kaart krijgen. Als hij dat tegen de scheidsrechter heeft gezegd, dan is het terecht. Maar het lijkt erop dat we iets verkeerds doen. In elf wedstrijden zeven rode kaarten.”

Simeone had voorafgaand aan de persconferentie nog niet met Diego Costa gesproken. “Maar ik heb met anderen gesproken. Tussen ‘te’ en ‘me’ is een groot verschil. De scheidsrechter kwam tot dat oordeel, maar niet iedere scheidsrechter is gelijk. Dat weten jullie. Er worden dingen in hun gezicht gezegd en ze zien het door het oog. Maar je moet het wel ondergaan. Fernando Torres kreeg in de Champions League tweemaal geel voor twee overtredingen. Torres, een icoon in de wereld! Dat betekent dat iedereen een rode kaart zou moeten krijgen. Wie ik daarmee bedoel? Iedereen die jullie zien en waar jullie niet over schrijven.”