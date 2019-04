De Graafschap verlaat degradatiezone na ongelukkig moment Marco Bizot

Voor het eerst sinds een half jaar is De Graafschap weg uit de degradatiezone van de Eredivisie. De ploeg van Henk de Jong staat vijftiende na een verdienstelijk 1-1 gelijkspel thuis tegen AZ. Het is voor het eerst onder John van den Brom dat AZ in vier opeenvolgende uitduels in de Eredivisie niet tot winst komt: drie remises, een nederlaag.

De Graafschap speelde een verdienstelijke eerste helft tegen AZ, dat de grootste kansen had om de score te openen. Hoewel het team van De Jong met lef aan het duel begon, werd al snel duidelijk dat de thuisploeg moest oppassen voor de individuele kwaliteiten van AZ. Na acht minuten was er al sprake van een hachelijke situatie voor het doel van De Graafschap, maar Calvin Stengs kwam net niet lekker bij de bal en niet veel later doken ook Oussama El Idrissi en Mats Seuntjens gevaarlijk op voor het doel van Nigel Bertrams.

De Graafschap kwam in bepaalde fases niet verder dan alleen tegenhouden, maar deed dat hoe dan ook met verve en beet zo nu en dan ook van zich af. Een kopbal van Youssef El Jebli na voorbereidend werk van Leeroy Owusu was een prooi voor Marco Bizot, een schot van Azor Matusiwa vloog naast en Bizot redde ook goed op een harde vrije trap van Owusu. Op slag van rust kreeg AZ nog een dot van een kans. Na voorbereidend werk van Owen Wijndal kopte Jonas Svensson het leer naast het doel van Bertrams.

Het was Til die zes minuten na rust de score op De Vijverberg opende. Seuntjes omzeilde buitenspel en legde af op de captain, die kon binnen tikken: 0-1. Daar had het team van De Jong niet meer van terug. Voor rust was de thuisploeg in staat om AZ te ontregelen, maar na de 0-1 waren de Doetinchemmers volkomen onmachtig. AZ werd zo nu en dan onder druk gezet, maar De Graafschap was nimmer gevaarlijk. AZ overtuigde evenmin en kreeg in de extra tijd een flinke domper te verwerken. Daryl van Mieghem schoot de bal via de binnenkant van de paal en het lichaam van Bizot tegen de touwen: 1-1.