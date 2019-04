Barcelona profiteert pas laat van vroege rode kaart Diego Costa

De strijd om de landstitel in Spanje lijkt definitief beslist. Barcelona zegevierde zaterdag met 2-0 over Atlético Madrid, waardoor het verschil tussen de nummers een en twee van de ranglijst nu elf punten bedraagt. Atlético stond meer dan een uur met tien man op het veld. Diego Costa kreeg rood voor commentaar op de arbitrage, maar de Catalanen leken daar niet van te kunnen profiteren. In de slotfase sloeg Barcelona alsnog tweemaal toe.

De eerste helft veranderde na de uitsluiting van Diego Costa, na 28 minuten spelen. Atlético zat tot dat bewuste moment goed in de wedstrijd en zorgde voor gevaar rondom het doelgebied van Marc-André ter Stegen. Het ontbrak het team van Simeone wellicht aan lef om de wedstrijd open te breken. De rode kaart was dan ook een hard gelag voor het bezoek. Na een verloren duel om de bal met Jordi Alba uitte de aanvaller zijn ongenoegen richting de arbitrage en Jesús Gil Manzano trok meteen een rode kaart.

Barcelona, dat in de dertiende minuut de paal had geraakt via Jordi Alba, zette meer druk op de defensie van Atlético, ontfermde zich over de bal en liet deze ook niet meer los tot het rustsignaal. De beste kans voor de Catalanen was voor Philippe Coutinho. Oog in oog met Jan Oblak kwam de doelman met een spectaculaire redding als winnaar uit de strijd en zodoende eindigde de eerste helft doelpuntloos.

In het eerste kwartier na rust slaagde Barcelona er niet in om het veld breed te maken en de bal sneller rond te laten gaan. Op de momenten dat Atlético in balbezit was, liet het team van Valverde onvoldoende na om de bezoekers op te jagen. De beste kansen bleven voor Barcelona, maar Oblak toonde andermaal zijn klasse. De doelman had een inzet van Messi door en hield ook Luis Suárez van het scoren af, na een goede actie van de Argentijn.

Oblak bleef ook in het restant van het duel het allergrootste obstakel voor Barcelona. Twintig minuten voor tijd reageerde de Sloveen goed op een schot van Coutinho en daarna eindigde ook een inzet van de voor Arthur ingevallen Malcom in de handen van de keeper. In de slotminuten trokken de Catalanen het duel alsnog naar zich toe. Oblak had zes minuten voor het einde geen antwoord op een geplaatste inzet van Suárez en niet veel later bepaalde Messi de eindstand. Hij kreeg de bal mee met een gelukje na een duel met José Maria Giménez en rondde daarna af zonder naar het doel te kijken.