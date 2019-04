NAC lijdt eerste nederlaag onder Brood op weg naar cruciaal duel

NAC Breda heeft zijn eerste nederlaag onder leiding van Ruud Brood geleden. Heracles Almelo won zaterdagavond met het kleinste verschil door een late treffer van Kristoffer Peterson. De thuisploeg was de bovenliggende partij en won verdiend van de hekkensluiter van de Eredivisie. Door de zege nestelt Heracles zich steviger in de subtop en neemt het plaats op de zesde positie.

De aanstelling van Brood lijkt NAC goed te hebben gedaan. Onder zijn leiding werd in de eerste wedstrijd met 1-1 gelijkgespeeld tegen VVV-Venlo, waarna een 1-2 overwinning volgde op Excelsior. De achterstand op concurrenten FC Emmen en De Graafschap is geslonken en om directe degradatie te voorkomen was een goed resultaat tegen Heracles gewenst. De club uit Almelo was na overwinningen op Vitesse en De Graafschap goed op weg, maar eerder deze week bleek Willem II met 3-4 te sterk en voor die nederlaag hoopte het team van Frank Wormuth zich zaterdagavond voor eigen publiek te revancheren.

Het eerste bedrijf was er een om snel te vergeten. Beide kansen wisten nauwelijks gevaarlijk te worden. Alleen Peterson kreeg een goede mogelijkheid, maar hij stuitte op NAC-doelman Benjamin van Leer. De huurling van Ajax moest na rust vaker in actie komen. Heracles werd sterker en kreeg meerdere kansen om de score te openen. Tien minuten voor tijd was het eindelijk raak voor de ploeg uit Almelo. Brandley Kuwas verzorgde een perfecte voorzet, die licht geraakt werd door Peterson. De spits kopte binnen bij de tweede paal en Van Leer was kansloos.

Met nog tien minuten op de klok was er voor NAC nog tijd om de achterstand weg te werken, maar de bezoekers konden geen vuist maken en moeten voor de achttiende keer dit seizoen een nederlaag slikken. De strijd tegen degradatie duurt voort voor de Bredanaars en wordt nog zwaarder nu De Graafschap een punt wist te pakken tegen AZ. NAC heeft Emmen nog wel in het vizier en een onderling duel in het Rat Verlegh Stadion met de ploeg van trainer Dick Lukkien wordt volgende week vrijdag cruciaal.