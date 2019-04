Blessure Karsdorp smet op overwinning AS Roma op Sampdoria

AS Roma heeft goede zaken gedaan in de strijd om Europees voetbal. De ploeg van trainer Claudio Ranieri is erin geslaagd om de lastige uitwedstrijd tegen Sampdoria in winst om te zetten 0-1. In een duel waar Justin Kluivert en Rick Karsdorp vanuit de basis startten, was het Daniele De Rossi die een kwartier voor tijd voor het enige doelpunt van de avond zorgde in Stadio Luigi Ferraris.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Fabio Quagliarella. De topscorer van de Serie A nam de bal van buiten het strafschopgebied op de slof en schoot maar net over het doel van Antonio Mirante. Na een sterke openingsfase van de thuisploeg kwam Roma beter in de wedstrijd en kreeg het kansen via Lorenzo Pellegrini en Kluivert. De ex-Ajacied kapte naar binnen en zag zijn inzet vervolgens gekeerd worden door Sampdoria-doelman Emil Audero. Aan de andere kant was Gregoire Defrel dicht bij de openingstreffer, maar Mirante liet zien waarom hij doelman Robin Olsen naar de bank heeft verdreven. Met een spectaculaire redding tikte hij de bal uit de kruising.

De tweede helft was nog maar net begonnen toen Karsdorp geblesseerd raakte. De rechtsback bleek niet verder te kunnen en werd vervangen door Juan Jesus. Ook Kluivert speelde de wedstrijd niet uit. Met nog twintig minuten te gaan haalde trainer Claudio Ranieri hem naar de kant en werd Stephan El Shaarawy ingebracht. Met hem binnen de lijnen duurde het slechts een paar minuten voordat Roma op voorsprong kwam. Een hoekschop van Aleksandar Kolarov werd richting de tweede paal gekopt, waar aanvoerder Daniele De Rossi op de juiste plek stond en de 0-1 maakte. In de slotfase wist Sampdoria niets meer aan de stand te veranderen en neemt Roma drie punten mee naar het Stadio Olimpico. Door de overwinning komt de ploeg van Ranieri op 51 punten en neemt het de voorlopige zesde plaats op de ranglijst in.