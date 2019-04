Ten Hag: ‘Hij heeft het uitstekend gedaan, hij is klaar voor Juventus’

Na 353 dagen maakte Joël Veltman zaterdag zijn rentree in de basisopstelling van Ajax. De verdediger verving de geschorste Noussair Mazraoui als rechtsback tegen Willem II (1-4 zege) en deed dat volgens Erik ten Hag naar behoren. "Hij heeft het uitstekend gedaan. Hij is er klaar voor", blikt de trainer alvast vooruit op de wedstrijd tegen Juventus, die Mazraoui ook aan zich moet laten voorbijgaan vanwege een schorsing.

Veltman liep een jaar geleden een zware knieblessure op en maakte op 17 februari van dit jaar zijn rentree als invaller tegen NAC Breda (5-0). Daarna mocht hij nog viermaal invallen, maar in Tilburg begon hij voor het eerst sinds zijn blessure in de basisopstelling. Hij vierde zijn rentree met een doelpunt: Veltman nam de 1-3 op fraaie wijze voor zijn rekening. "Het was ook een wereldbal met rechts van Dusan Tadic. Daar kun je van genieten", vertelt Blind na afloop aan FOX Sports.

"Toen ik vaak op de tribune zat, zag je ook dat Nous (Noussair Mazraoui, red.), Rasmus (Kristensen) en Nico (Nicolás Tagliafico) veel opkomen. Daar leer je toch van, want ervoor was ik echt een rechtsback die verdedigend dacht", analyseert de voormalig aanvoerder van Ajax. "Nu moet ik ook de aanvallende dingen brengen. De trainer verwacht het van me. Het liefst speel ik centraal, maar ik begin steeds meer van de rechtsbackpositie te houden."

Ten Hag merkt tot zijn tevredenheid op dat 'de blik nu helemaal op Juventus kan'. Over het duel met Willem II is hij goed te spreken. "Vooraf weet je dat het een lastige wedstrijd kan worden. Willem II had vier keer op rij gewonnen. Die ploeg zit sinds de winterstop prima in elkaar. Maar we hebben de regie van het duel bepaald. Na rust hadden we weinig meer van ze te duchten. Volgens mij was de lucht er wel een beetje uit bij Willem II."

"Zondag gaan we trainen en het over Juventus hebben", blikt Ten Hag vooruit. Dan is er wellicht ook iets meer duidelijk over Frenkie de Jong, al lijken de enkelproblemen van de middenvelder niet al te serieus. In de slotfase van het duel klapte De Jong door zijn enkel. "Ik heb wat lichte pijn, maar het moet geen probleem zijn", vertelt hij over het duel met Juventus. "Hij klapte dubbel bij een block, toen voelde ik hem wat met lopen. Het was niet zo dat ik er echt uit moest, dus laten we hopen dat het goed zit."