‘Daley Blind mag hopen op terugkeer in de top van Europa’

Daley Blind kan volgens Le Parisien nog een toptransfer maken. De centrumverdediger van Ajax staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, dat op zoek is naar versterkingen voor de achterhoede en het middenveld. Ook Matthijs de Ligt staat nog op de lijst in het Parc des Princes, maar Barcelona lijkt de beste papieren te hebben voor de aanvoerder van Ajax.

Thomas Tuchel liet zich zaterdag tijdens de wekelijkse persconferentie ontvallen dat hij 'drie of vier' nieuwe spelers wil verwelkomen in de zomer. Volgens Le Parisien ziet Tuchel het liefst twee centrumverdedigers en twee centrale middenvelders naar Parijs komen. Voor de vacatures in de defensie worden behalve Blind en De Ligt ook Cristiano Piccini van Valencia en Cristiano Biraghi van Fiorentina genoemd. Beide spelers zouden minder dan tien miljoen euro kosten.

Tuchel wil nieuwe centrumverdedigers, omdat hij Thilo Kehrer vooral als rechtsback ziet en genoeg opties wil hebben voor als hij met een driemansverdediging speelt. Er is de Duitser veel aan gelegen om 'Europese ervaring' toe te voegen aan zijn selectie en in dat kader zou Blind een goede versterking kunnen zijn. De zestigvoudig international van Oranje speelde tussen 2014 en 2018 voor Manchester United en kwalificeerde zich dit seizoen met Ajax voor de kwartfinale van de Champions League.

Ook voor het middenveld heeft PSG een aantal kandidaten op papier gezet. Idrissa Gueye van Everton en Tanguy N'Dombélé van Olympique Lyon zijn in beeld, terwijl er al contacten gelegd zouden zijn over de eventuele komst van Allan van Napoli. De kleedkamer van PSG zou met name over Allan erg enthousiast zijn. Héctor Herrera van Manchester United beschikt over een aflopend contract en zou dus ook een optie kunnen zijn, maar hij is volgens de Parijse krant 'geen prioriteit'.