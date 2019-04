Allegri spaarde drietal met oog op Ajax: 'Dat kan met zo'n grote voorsprong'

Juventus heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de Serie A. Door een 2-1 overwinning op AC Milan heeft la Vecchia Signora de Italiaanse landstitel voor het grijpen. Trainer Massimiliano Allegri is tevreden met de drie punten, maar heeft wel het een en ander aan te merken op het spel van zijn ploeg. In aanloop naar het duel van aanstaande woensdag in de kwartfinales van de Champions League tegen Ajax zag de trainer voldoende verbeterpunten.

Milan kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong via Krzysztof Piatek, maar na de thee werd het duel in het voordeel van de thuisploeg beslist door goals van Paulo Dybala en invaller Moise Kean. “Juventus – Milan is altijd een speciaal affiche, dus dit was een belangrijke overwinning. We hebben nu aan een gelijkspel genoeg”, aldus Allegri, doelend op het aanstaande kampioenschap. “De eerste helft was zeker niet goed, we speelden chaotisch. Na rust stonden we beter georganiseerd op het veld en speelden we de bal in een hoog tempo rond.”

Allegri zag dat zijn ploeg moeite had om het eigen spel te komen. “Ik wist op voorhand al dat we problemen tegen ze zouden krijgen”, aldus de trainer, die door blessures moest puzzelen in zijn opstelling. “Het was de eerste keer dat Alex Sandro als centrale verdediger begon in de achterste rij van drie, met De Sciglio en Spinazzola als wing-backs.” Het door blessures geplaagde Juve raakte ook nog eens middenvelder Emre Can kwijt, die afhaakte met een kwetsuur.

Ondanks het grote aantal blessures in de selectie koos Allegri er bewust voor om spelers als Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic en Blaise Matuidi rust te gunnen in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax. “Als je een voorsprong van achttien punten hebt, kun je een een paar wijzigingen doorvoeren. Matuidi is al twee jaar lang aan het rennen en laatst leek het erop alsof hij dronken op het veld rondliep, dus hij had rust nodig en daarom koos ik voor iemand anders."

De Juventus-trainer haalde Dybala na 66 minuten spelen naar de kant ten faveure van Kean. De Argentijns was zichtbaar geïrriteerd toen hij het veld moest verlaten en dat kan Allegri wel begrijpen. “Dybala wil natuurlijk spelen, zoals iedereen dag graag wil. Maar zijn doelpunt zal hem ongetwijfeld vertrouwen geven. Bij een grote club als Juventus heb je te maken met concurrentie en willen je ploeggenoten je plek stelen, dus het gaat een mooie strijd worden.”