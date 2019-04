Zinédine Zidane zinspeelt op transfer na simpele vraag over Gareth Bale

De kans is groot dat de wegen van Gareth Bale en Real Madrid gaan scheiden. De aanvaller wordt al maanden met een vertrek bij de Spaanse topclub in verband gebracht, daar hij ook dit seizoen blessures met matige optredens afwisselt. Ook Zinédine Zidane maakt niet de indruk dat hij na de zomer nog over de Welshman kan of wil beschikken.

Na de nipte overwinning op Eibar (2-1) kreeg Zidane de vraag of hij net zo stellig kon zijn over de toekomst van Bale als recent over die van Raphaël Varane. Laatstgenoemde zou een zomerse transfer ambiëren, na tien jaar als Merengue. Zidane gaf onlangs aan dat hij per se wil dat zijn landgenoot blijft. “Een paar dagen geleden gaf u aan dat u wil dat Varane blijft. Kunt u hetzelfde zeggen over Bale?”, vroeg een journalist.

“We zullen zien”, luidde het verrassende antwoord van Zidane. “Ik ga niet zeggen wat er gaat gebeuren.” Bale startte in de basis, maar kon weinig goeds doen in de optiek van een groot deel van de fans. De cijfers geven de supporters van Real Madrid ook geen ongelijk: van alle spelers van Zidane gaf Bale de meeste foute passes (17) en verloor hij het meest de bal (21).

Na enkele minuten klonken er al fluitconcerten, zo hoorde ook Zidane. “Hij is een speler van Real Madrid en staat nog twee jaar onder contract. Maar het is nu niet het moment om daarover te praten”, benadrukte de oefenmeester. “Natuurlijk vinden we de fluitconcerten niet leuk. Het maakt het er allemaal niet makkelijker op. Maar de fans willen dat het team het beter doet. Daar kunnen alleen wij voor zorgen, omdat er voor ons niets meer op het spel staat. We willen hoe dan ook als tweede eindigen.”