Frenkie de Jong klapt door enkel en viert overwinning met zak ijs

Erik ten Hag opteerde zaterdagavond met succes voor de 'Champions League-opstelling' in de wedstrijd tussen Willem II en Ajax. In de spitspositie stond niet Klaas-Jan Huntelaar of Kasper Dolberg, maar Dusan Tadic. Met twee assists in de tweede helft, en een fraai wippertje de voorbereiding op het eerste doelpunt, leverde de Serviër een belangrijke bijdrage aan de 1-4 overwinning. Kenneth Perez is na afloop onder de indruk.

"Ik snap dat je het niet als eerste optie ziet om Tadic in de spits te zetten als je beschikt over Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg. Maar volgens mij is het inmiddels geen Champions League-opstelling meer", vertelt de analist bij FOX Sports. "Willem II wilde lekker meevoetballen en dat was eigenlijk waar Ajax op hoopte. Met Dusan Tadic, Hakim Ziyech en David Neres hebben ze spelers die goed met die ruimte kunnen omgaan."

"Hij heeft zo’n goed gevoel voor de ruimte om zich heen, en hij is ijzersterk", is de Deen lyrisch over Tadic. "Hij is bijna een openbaring als spits. Als spits is hij eigenlijk nóg belangrijker geworden voor Ajax: hij is nóg meer aanwezig en een nóg belangrijkere kapstok. Thuis tegen Real Madrid was het al indrukwekkend hoe balvast hij was. Dat was van een bijzonder niveau, zeker omdat hij niet al te groot is. Het is een vondst om Tadic in de spits te zetten. Maar als Tadic uit de spits komt, moet er iemand in die ruimte duiken. Dat was nu Donny van de Beek."

Frenkie de Jong

Na de wedstrijd verschenen ook beelden van Frenkie de Jong, die tijdens de ereronde met een zak ijs op zijn enkel rondliep. Volgens FOX Sports is de middenvelder in de slotfase van het duel door zijn enkel geklapt, maar verwacht hij er zelf woensdag bij te zijn tegen Juventus. "Dat denkt een speler altijd", lacht Perez. De analist denkt evenwel dat de blessure meevalt. "Dit zal waarschijnlijk niets zijn. Maar als je zoveel wedstrijden zo kort op elkaar speelt, dan kan een klein dingetje net genoeg zijn om een wedstrijd te moeten missen."