ADO Den Haag stopt op zinderende wijze ongeslagen reeks van FC Utrecht

ADO Den Haag heeft een einde gemaakt aan de ongeslagen reeks van FC Utrecht in de voorbije weken. Na acht Eredivisie-duels op rij zonder nederlaag ging het team van Dick Advocaat zaterdagavond met 5-0 onderuit in de Hofstad. Saillant: na 37 minuten stond de 3-0 reeds op het scorebord en dat terwijl in de tien voorgaande speelronden in de Eredivisie geen ploeg tot minder schoten op doel was gekomen dan ADO.

FC Utrecht kon in Den Haag een clubrecord breken: nog nooit wonnen de Domstedelingen vijf uitwedstrijden in de Eredivisie op rij. Het ging in de eerste helft echter volledig mis voor het team van Advocaat. De eerste kans van de wedstrijd was ook meteen raak: Willem Janssen schoof de bal na elf minuten spelen in de voeten van Lex Immers, die het leer onberispelijk achter David Jensen schoot en daarmee voor de 1-0 zorgde.

De ploeg van Advocaat was weliswaar dreigend na de openingsgoal van ADO, maar sprong slordig om met de kansen. Sander van de Streek en Gyrano Kerk hadden meer met de geboden mogelijkheden moeten doen en daar profiteerde de thuisploeg in de laatste tien minuten voor rust van. De defensie van FC Utrecht greep niet correct in en dat leidde tot een ferme uithaal van Aaron Meijers in de verre hoek: 2-0.

Direct vanaf de aftrap leed FC Utrecht balverlies, met fatale gevolgen. Een tegenaanval van ADO volgde, waarvan Danny Bakker het eindstation was: 3-0. Advocaat greep in de rust in. Timo Letschert en Othmane Boussaid bleven achter in de kleedkamer en Mark van der Maarel en Michiel Kramer maakten hun opwachting. De dubbele wissel sorteerde echter geen effect, daar FC Utrecht na rust er niet in slaagde om de achterstand te verkleinen.

ADO was na rust immers dichter bij de 4-0 dan FC Utrecht bij de 3-1. De echte drang naar een fikse overwinning leek te ontbreken. Jensen voorkwam dat Abdenasser El Khayati voor een vierde treffer zorgde, maar zeven minuten voor tijd tikte de voor Bakker ingevallen Tomas Necid alsnog de 4-0 binnen. Immers bepaalde in de slotminuten de eindstand, na een kopbal van Necid: 5-0. Door de overwinning is ADO voorlopig op een elfde plaats terug te vinden. FC Utrecht blijft vijfde, maar weet dat Vitesse en Heracles Almelo later dit weekeinde van de misstap kunnen profiteren.